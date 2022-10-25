袁劍偉讚Do姐似「願望井」 成全《季前賽》 爆細女鍾意盧瀚霆 (23:40)

袁劍偉和姜濤曾接受Do姐電台訪問，袁劍偉說：「Do姐就好似個願望井，講咗就係，我哋話拍籃球劇，但當時未有計劃，點知最後成真，好神奇，真係要多謝Do姐。」（Ig圖片）

袁劍偉導演熱愛籃球，希望一嘗拍攝以籃球為題材的作品，他坦言曾想過在電影實踐拍攝籃球題材作品的心願，但當時心中只有余文樂、周柏豪及張繼聰作為人選，要在電影將他們湊在一起也非易事，加上沒什麼懂得打籃球的演員選擇，在不齊腳的情况下，唯有等待合適時機，他說：「如果要講籃球，拍電影我都覺得時間太短，選擇電視劇形式去拍，但我意猶未盡，絕對拍得辛苦，不過台前幕後樂在其中，仲睇到呢班新演員成長。」

拍攝劇集《季前賽》的契機，袁劍偉直言可說是因為姜濤，故事要由他為姜濤執導歌曲《蒙着嘴說愛你》MV說起，他說：「大家傾開籃球，知道大家都鍾意打，見佢電話入面大部分係籃球短片，即刻拉近距離，言談間諗緊係咪有乜嘢可以做，但當時仲未諗到要做啲乜。」

直到再與姜濤合作拍廣告，2人獲邀上電台接受Do姐訪問，Do姐問他們還想合作做什麼？他說：「Do姐就好似個願望井，講咗就係，我哋話拍籃球劇，但當時未有計劃，點知最後成真，好神奇，真係要多謝Do姐。」

袁劍偉稱要拍籃球劇，姜濤當然是首選演員，因為當時他只知道姜濤愛打籃球，但只得姜濤一個球員做不到什麼，隨後拍廣告遇上呂爵安（Edan），得知Edan也懂打籃球，Edan還向他透露「馬鞍山巨龍」邱士縉 （Stanley）同樣愛打籃球、193（郭嘉駿）曾是南華籃球隊預備組，他說：「最神奇係原來肥仔（梁業）都識打籃球，仲打得唔錯，加上陳卓賢（Ian）同張繼聰都係籃球健將，佢哋大部分仲係同一間公司咁神奇，就開始令件事成形。」

袁劍偉表示拍這套劇對演員只有一個要求，就是希望拍攝射籃鏡頭不用剪接，全部一鏡過，他說：「我認為呢個係鍾意籃球嘅人，對籃球最低尊重，儘管好難拍，拍得辛苦，所有演員都做到，佢哋幾辛苦都好，都堅持到對籃球尊重，個個都真係好鍾意籃球，唔係講笑。」

當觀眾以為《季前賽》是否如《男兒當入樽》般連場激戰、熱血滿瀉，袁劍偉表明不想將這套劇定為勵志劇，劇情亦不是好熱血，反而是想借籃球講人生成長，他說：「只要任何人心裏面想改變，睇呢部劇總會有啲情節觸動你，完全唔係《男兒當入樽》，所以套劇叫《季前賽》，就係指比賽並唔重要，而係講述人生成長大賽，唔會好深，零負擔，易睇到喊，感動到就感動到，感動唔到就笑下囉，喜劇就一定膠㗎啦。」

袁劍偉指兩個寶貝女在拍攝期間，也特別探班看MIRROR成員演戲，更大爆細女疑似「鏡粉」，他笑道：「但佢唔認，我估佢鍾意Anson Lo（盧瀚霆），Anson Lo雖然唔識打籃球，我都邀請佢喺劇中演出一個唔關打籃球事角色，係演女主角閨密，但我唔係為細女先咁做，點可以咁縱佢？哈哈﹗」

（即時娛樂）