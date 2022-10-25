美麗戰場｜陳瀅性感現身步步為營 自爆已看《季前賽》首集 (20:02)

陳瀅、劉佩玥、蔣家旻等今天（25日）到觀塘為《美麗戰場》宣傳，陳瀅以性感高衩短裙亮相，步步為營，席間突然被安排與張馳豪合唱劇集插曲，陳瀅顯得有點尷尬，還被Bob（林盛斌）笑她可參加《中年好聲音》，問陳瀅可會參加？她說：「當然唔會，冇諗過做歌手，都係專心演戲，唔緊要，套劇完咗應該冇機會再一齊唱呢首歌。」

對於結局篇與ViuTV劇集《季前賽》對撼，陳瀅表示沒有特別擔心，因看劇潮流已變成可以兩邊收看，她亦有看《季前賽》首集，她說：「成班男仔都好青春，個個都幾Cute。」

劉佩玥表示受角色帶挈，多了掙外快工作，Bob還問她可有幾首拿手歌或找她合作登台，但她表示周志文沒有陪她練歌。蔣家旻表示經常在社交網被留言鬧爆，望下次拍劇從良，問到角色下場？她說：「我人未死，亦拍咗一場戲，但未知導演會唔會安排出現或被剪走。」

姜大衛表示看報道才得知前輩楊群患癌離世，前兩日還和朋友傾偈，無綫播對方演出劇集，他說：「我很久很久前已認識他，他是我的前輩，和李翰祥導演在台灣發展，是我媽媽那一輩，記憶中我10多歲的時候，他和李翰祥、爾冬陞的爸爸到我家中食飯，當時我年紀真的很小，冇乜記憶。」

（即時娛樂）