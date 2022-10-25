蔣怡由烹飪到保險投資講環保 食得好不代表食得豪華 (22:11)

蔣怡(Coco)早前為保險公司Sun Life 永明拍攝全新一輯網上宣傳短片，她代言「Sun Life富越儲蓄計劃」，到有機農莊拍攝以配合產品概念。宣傳片中CoCo以「藍帶廚神媽媽」的角色跟小朋友在農田摘下農作物後，焗製蔬菜批。

Coco 分享綠色生活的看法，她支持環保與綠色生活，並對於儲蓄保險加上綠色概念非常欣賞。她說：「全世界正關注可持續發展，環境、社會和企業管治（ESG）是一個不可逆轉趨勢，以前買保險只注重回報，但原來買保險同時可以投資ESG 項目，為下一代留下美好的生活環境，確實是一件好事。自己亦會以身作則教導一對子女環保概念，將學校教授的環保知識融入日常生活當中, 例如垃圾分類、不浪費食物、食得好不代表食得豪華等。」Coco 認為帶小朋友多親近大自然是一個好機會提升其環保意識，當小朋友感受到大自然的美麗時，就不會忍心去破壞，天氣轉涼後，她可能會帶一對子女去農莊玩。

提到為一對子女將來的準備，說：「有了小朋友後投資觀念的確有所改變，只是幫子女儲存利是錢是沒有用，亦會幫他們用利市錢投資，包括保險，希望等他們長大後成為一個可觀的回報，有助他們發展。」

（即時娛樂）