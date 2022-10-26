湯令山形象自己話事 九展開騷：平時只見冰山最頂端 今次畀大家見多啲 (23:47)

22歲湯令山（Gareth.T）憑一曲《勁浪漫 超溫馨》唱到街知巷聞，出道4年的他將於11月18至20日舉行3場《November Rain 2022 》演唱會。首次舉行賣飛騷，Gareth.T心情矛盾，既興奮又焦慮，每天均在備戰狀態。演唱會以「November Rain」命名，Gareth.T透露當中的含意︰「宣傳海報上有一個沙漠和幾棵花，但花又怎能在沙漠生長呢？我就是大雨。」Gareth.T希望透過今次演唱會，讓大家知道他仍有很多可能性。「今年過得快，大家見到的只不過是冰山的最頂端，還有成座山未見到，希望大家在今次演唱會上會見多少少。」

由初出道的獨立歌手到現在簽約唱片公司，Gareth.T表示創作過程分別不大，也沒有綁手綁腳，繼續想點就點之餘，還多了資源及人手幫忙。「兩個腦想東西，一定好過一個腦。有時自己的Idea未必最好，又可以聽聽別人的意見。」音樂以往在Gareth.T生命中佔很大比重，但過去一年經歷辦演唱會、拍MV和廣告等工作後，他自覺音樂人身分已經概括不了。「音樂是我最喜歡範疇，亦是我投放最多時間的地方。往後我仍會這樣做，但同時會將一些精力和創意放在其他方面，希望作多方面發展。例如，很多人問我形象顧問是誰，這個顧問就是我自己。」

Gareth.T表示在廣東歌方面，陳奕迅（Eason）對他影響最大，想不想跟Eason合作輪不到自己說。「要看他想不想，如果他說OK，我當然OK﹗」談到好友姜濤、Tyson Yoshi（程浚彥），Gareth.T說3人的友誼從互聯網開始。他笑指姜濤和Tyson在製作音樂上都是很難搞的人︰「他們有很多意見？我覺得所有歌手都應該要有意見的。」Gareth.T未肯透露兩人會否任演唱會嘉賓，騷前也未有向他們取經。「我都做了幾場紅館嘉賓，相信經驗是有的，希望屆時可學以致用。」

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（即時娛樂）