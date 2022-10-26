袁澧林認呂爵安曾到訪家中︰他曾來過我家一次 (14:05)

袁澧林指呂爵安曾跟大班朋友來過其家中一次，張繼聰認為朋友之間的探訪很正常。（鍾偉茵攝）

張繼聰、袁澧林昨晚出席「第19屆香港亞洲電影節」開幕電影《窄路微塵》首映禮。阿聰表示《窄》片講述疫情下小人物守望相助的故事，很多人看過預告片後誤解故事沉重，其實電影是走溫情路線。他在戲中與袁澧林的一段情，沒着墨太多，留想像空間給觀眾。

袁澧林剪了一頭清爽短髮，她否認因與呂爵安（Edan）傳緋聞受刺激而剪髮：「跟他無關，他也否認了。我們是好朋友。我純粹想試中性化形象，發掘自己不同的魅力。最初知道有粉絲指我剪短髮失魅力時，我也有點不開心，但不緊要，是我想找突破。」

談到被指與Edan穿情侶衛衣及戴情侶帽，袁澧林稱兩人只是碰巧「撞衫」，帽子則是活動公關贈送的，同時澄清Edan坐在其家中梳化開直播的傳聞。不過，袁澧林認Edan曾到訪家中︰「我們有一班固定朋友一齊玩，他曾來過我家一次，但沒有單獨來我家。」

被問到是否怕被粉絲鬧及受公司壓力，才將感情事低調時，袁澧林說︰「我不敢高攀，大家是好朋友，放過我！」阿聰幫忙解圍，指袁澧林也到過其家中找謝安琪傾偈，認為朋友探訪是平常事。

袁澧林昨天（25日）29歲生日，她稱Edan沒有表示，自己在工作中過生日很開心，還會跟大班朋友一同看電影、食飯。她說生日願望是疫情早日結束，可以除口罩與人交流。

（即時娛樂）