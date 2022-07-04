姜濤拍HPV宣傳短片投入與小演員玩 導演嗌Cut都唔知道 (15:06)

有需要人士可利用www.hpv.com.hk的網上預約醫生諮詢HPV預防功能，之後可索取姜濤HPV教育資訊卡。（大會提供）

姜濤拍攝廣告時與兩名小演員要做一個「Wave」手勢，他笑言拍攝時玩得起勁，連導演叫了「Cut」也不知道。（大會提供）

姜濤主演的ViuTV新劇《季前賽》正在熱播，身為預防HPV教育大使的他亦推出最新預防HPV宣傳短片。休息了一段日子的他希望藉着短片呼籲市民注重健康，認識HPV疾病，及早預防，珍惜眼前人。

拍攝當日，童心未泯的姜濤與兩名小演員要做一個「Wave」手勢，表達年紀愈小開始預防HPV，其效力越佳。姜濤笑稱：「我嗰日負責同小朋友玩，我哋3個玩得起勁，導演叫咗Cut，我哋仲繼續Wave！」曾表示自己無法「單眼」的姜濤，拍攝時卻做出完美「單眼」表情，迷倒不少現場工作人員。

有需要人士可利用www.hpv.com.hk的網上預約醫生諮詢HPV預防功能，之後可索取姜濤HPV教育資訊卡。姜濤笑言自己的「閃卡」愈來愈多，不少粉絲紛紛入手，今次推出HPV教育資訊卡特別有意義。他說︰「這張卡不只有我的樣子，更重要是有HPV疾病同預防資訊，隨身帶住，可以幫我做埋HPV大使，向屋企人、朋友分享保護自己及身邊人的資訊。」

姜濤在兩條短片中飾演咖啡師，他在《修補遺憾》片段中與哥哥傾談，得悉嫂嫂患上HPV所致的癌症。哥哥傷心地表示，未知是否自己感染太太，也後悔因一個「慳」字，未有提醒太太及早預防HPV。而在《早知不如早啲》一片中，姜濤偷聽到一位母親教導子女「早啲溫書」，但對預防HPV卻說「遲啲先啦」，令子女非常混亂。姜濤加入對話，提醒母親對抗HPV疾病應採取「早知不如早啲」的態度，才能預防於未然。

（即時娛樂）