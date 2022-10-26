亞姐雙胞胎案亞視獲判勝訴 計劃大搞去海外搵靚女參選 (16:41)

亞視計劃今年再大搞亞姐競選，會去海外搵靚女參與比賽。（資料圖片）

亞洲電視兩年前舉辦的《亞洲小姐競選2020》（香港區）選出冠軍蔡小蝶、亞軍何雙妍、季軍高文君及「網絡人氣獎」得主林寶玉。當時鬧出「雙胞胎」事件，「亞洲小姐」在國內被人冒名，同樣舉辦《亞洲小姐競選》，亞洲電視隨即發聲明譴責亞洲衛視的侵權行為，並於2021年1月入稟法院，對涉案者劉柏亨及其關聯公司採取侵權訴訟。

經過近兩年民事訴訟，亞洲小姐大中華區「鬧雙胞」案判決結果出爐，廣東省深圳前海合作區人民法院判決亞洲電視控股獲勝訴，被判敗訴的亞洲星匯公司、柏亨時代公司以及廣州市盈鑾通咨詢服務有限公司要立即停用選美競賽中使用「亞洲小姐」、「MISS ASIA」，以及與其近似的名稱和徽標，同時需賠償亞洲電視控股有限公司（ASIA TELEVISON HOLDINGS LIMITED）350萬人民幣的經濟損失及維權開支。

另外，《亞洲小姐競選2021》香港區決賽去年搞得有聲有色，選出冠軍陳美儀、亞軍袁群有及季軍梁欣娟，成功捧紅了薛影儀這位人氣「亞視一姐」，亞視有意乘勝追擊，今年計劃大搞，並跳出香港到海外地方甄選高質靚女，由於籌備需時，所以舉行時間將會推遲。

（即時娛樂）