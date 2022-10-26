美麗戰場｜陳山聰陳瀅決裂戲鬥爆Seed 「家寶」黑化謎底揭開 (17:14)

無綫台慶劇《美麗戰場》本周播出結局篇。昨晚（25日）播出一集的高潮位，落在一言Sir（陳山聰飾）與家寶（陳瀅飾）兩場決裂戲，辦公室一場戲，山聰微表情變化到咄咄逼人的「攞彩」對白均相當吸睛：「由你個心諗住離開我嗰一刻開始，我哋就唔會好嚟好去，你個心都變咗喇，我仲要你嚟做乜？」他還咬牙切齒說：「遲早有一日我會放生你，就係你再冇利用價值嘅時候。」愈講愈激動的他更怒吼：「本來你遇上我係一場美夢，係你逼我成為你嘅噩夢！」

一言Sir句句有骨，兼對家寶老公宇少（方力申飾）及好友靜兒（劉佩玥飾）踩到盡，令家寶怒極爆Seed，氣得面容抽搐的她含淚咆吼反擊：「你就算留得住我個人，根本留唔住我個心！」

相關場口除了採用兩部攝影機一Shot落拍攝，原來只消半小時，便拍完整場戲。葉念琛受訪時透露：「嗰日我哋一日拍咗好多場戲，呢場戲係喺尾段時間拍，因為演員好進入狀態，我哋好快拍完，大概半個鐘，山聰同阿瀅只係排咗一次走位就Roll機，兩Take已經搞掂。」

昨晚家寶黑化之謎亦終告解開，被一言Sir逼到埋牆的家寶，欲到前度家明（張馳豪飾）經營的餐廳散心，豈料在「老地方」碰到舊情人與好友小美（陳曉華飾）言談甚歡，原想與家明傾訴的家寶，頓時變臉兼木無表情離開。

備受打擊的家寶，反客為主「狙擊」一言Sir，與好姊妹靜兒「設局」，公開一言患腦退化消息，更向有所猶豫對錯的靜兒吐出：「係你教我㗎嘛，做人唔可以心軟。」

終極黑化的阿寶事後刻意走上Office「欣賞」一言Sir「暴走」，似笑非笑地拿著雜誌句句衝著一言Sir：「你冇事呀嘛？」、「你做咩睇醫生呀？邊度唔舒服？」眉宇間盡是嘲諷。

（即時娛樂）