季前賽｜姜濤Ian一對一鬥波 盧瀚霆驚喜客串孭起葛綽瑤 (18:22)

盧瀚霆今晚驚喜現身《季前賽》，更有一幕孭起Yoyo的戲分；至於姜濤和陳卓賢則一對一鬥波。（ViuTV截圖/劇照）

ViuTV原創劇《季前賽》今晚（26日）播映第3集，街坊隊與翰林大學再次大戰，比賽火藥更濃，雙方險大打出手。最終，喪波（張繼聰飾）許下豪言，相約翰林大學在2個月後再決勝負，落敗的一方必須裸跑，正當所有人都愕然之際，阿鋒（陳卓賢飾）大方答應。

阿孝（姜濤飾）、阿德（呂爵安飾）和阿良（邱士縉飾）表示一定不會參加。面對眾人未打先輸，喪波沒有氣餒，反而深信他們終會回歸球場，接受挑戰。

河馬（葛綽瑤/Yoyo飾）繼續纏擾阿孝，阿孝不勝其煩，直接表示當年只是一場誤會，叫河馬不用自作多情，河馬失望而去。那邊廂，阿孝獨自深夜打球，阿鋒到來挑戰，進行一場一對一比賽，阿孝最終被阿鋒技術性撃倒。2人原來曾是中學校隊好友，阿鋒明白阿孝當日因自責而退隊，並指摘阿孝只懂逃避，不敢面對。

另外，在昨晚（25日）播出的第3集預告中，「教主」盧瀚霆（Anson Lo）以型仔Look驚喜客串，預告片見飾演空少「小明」的Anson Lo，正安慰喊苦喊忽的葛綽瑤，最後還孭她起身，盡顯紳士風度。至於喪波則擺檔招募球員加入「痴漢籃球隊」，但反應未如理想，最後如何收科呢？

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（即時娛樂）