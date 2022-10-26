65歲張國強憑內地網劇獲讚 儒雅先生形象贏好評 (18:54)

有「金牌綠葉王」之稱的張國強（KK），演技備受認同，所演角色亦宜古宜今、亦忠亦奸，無論在電視圈或是影壇都非常吃香，近日KK與內地新演員演出的搞笑校園網劇《東北插班生》，好評如潮，劇中惹笑情節與輕鬆演繹，不僅成為內地網站熱搜，更在豆瓣獲得7.7評分，當中飾演「鄭老師」一角的KK，更突圍而出成功爆紅。

在《東》劇中，KK所演的鄭老師，一身樸素長褂再配細框眼鏡，手持折扇醉心研究學問，站在講台上教書育人，書卷味甚濃，塑造出觀眾心目中「儒雅先生」形象，雖然劇中KK的戲分不多，但受觀眾愛戴，有內地網民更將KK於1997年《天龍八部》飾演的經典角色「慕容復」，與今次角色相提並論，亦有網民大讚KK愈老愈型、無論忠角奸角應付自如，KK憑「鄭老師」角色在內地大熱，難怪早前他在抖音放上「鄭老師」短片，一條片已有500萬點擊及逾8萬Like。

現年65歲的KK，入行愈40載，是無綫兒童節目《430穿梭機》第一代主持，參演過過百套劇集，亦塑造不少角色，除了《天龍八部》中的「慕容復」外，還有《宮心計》中「萬將軍》、《反黑路人甲》中大反派「歐建德」等。

（即時娛樂）