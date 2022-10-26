陳懿德自我要求高 反覆練腹語 何沛珈花1個月苦練傣族舞 (19:12)

何沛珈表演混合美態及力量的傣族舞，化身象徵美麗及智慧的「孔雀」為觀眾送祝福。（大會提供）

無綫綜藝節目《香港小姐再競選》，將於周六（29日）晚八點半至十點半翡翠台播映，參選佳麗有1號梁允瑜、2號蔡菀庭、3號陳懿德、4號黎寬怡、5號李天縱、6號李芷晴、7號賴彥妤、8號鄺靜汶、9號黃婉恩、10號王嘉慧、11號何沛珈、12號關楓馨、13號麥皓兒及14號莫韻諰。

「東張西望」女神陳懿德及憑《愛‧回家之開心速遞》中的「姣精」Luna Siu角色人氣急升的何沛珈表演甚耀眼。

陳懿德（Rachel）曾入圍2021年港姐8強，代表作是短短3個月內激減22磅，後踏上選美舞台，經過1年，Rachel再瘦多1.5公斤（3.3磅）。除了減肥有道，Rachel才藝表演亦甚特別，本身有聲樂八級實力的Rachel表演腹語，除了與拍檔「癲癲」對答搞笑，還輪流獻唱。

Rachel為了是次表演首度接觸腹語，但表演時全程沒有半分破綻，她說：「我只係學咗兩堂就要上台，主要靠私下不斷練習，因為要做《東張》同埋綵排為呢個節目，要偷休息同食飯時間練腹語，就算凌晨2、3點返到屋企都繼續練，因為我對自己要求好高，唔可以淨係做到，係要做好。」

Rachel又坦言學腹語難關多多：「首先搵老師已經好難，然後係keep住個口唔郁，最難係唔只把聲，連個腦都要切換得好快，否則手口唔協調就會穿崩，我諗今次之後，我可以試下拍人格分裂嘅戲。最搞笑係我返到後台有人問我：『你錄定音定配音㗎？』咁因為我係Live㗎嘛，佢咁講就令我好放心自己無漏口。」

2020年五強佳麗何沛珈（Roxanne），則表演混合美態及力量的傣族舞，化身象徵美麗及智慧的「孔雀」為觀眾送祝福。在《愛‧回家》中跳椅子舞的Roxanne，自小已是舞林高手，她受訪時透露為了是次比賽，首度接觸傣族舞，花了1個月時間學習，直指是一大挑戰：「有半個月係學基本功，呢隻舞外柔內剛，充滿內在力量，但因為我嘅肌肉量好唔夠，所以減重同時又要做重訓。」

Roxanne感激製作組炮製這個有意義節目：「落選港姐唔等於輸家，反而我哋會因為咁更加去努力。我相信龜兔賽跑，烏龜只要有堅毅不屈嘅精神，並唔比兔仔差。我哋都可以透過自身努力同求進步嘅心令自己更好，我哋就算落選都係有質素嘅港姐。」

（即時娛樂）