下流上車族｜羅毓儀收藏女僕服飾 男友跟「爸爸」林敏驄撞樣？ (20:06)

《下流上車族》的鮑姐在劇中演技毋庸置疑。（鍾一虹攝）

Yuki和劇中父母江美儀及林敏驄繼續落力宣傳。（鍾一虹攝）

羅毓儀男友Mike被指跟林敏驄撞樣。（網上圖片/鍾一虹攝）

林敏驄、江美儀、鮑起靜（鮑姐）、郭柏妍、羅毓儀（Yuki）等，今天（26日）宣傳劇集《下流上車族》，他們戴上萬聖節飾物，Yuki以女僕造型亮相。阿驄公布好消息，指自己在第2集當面鬧爆「Emma婆婆」鮑姐昔日做第三者，拆散他與父母的家庭，在過去7天跨平台錄得26.2點收視（約170萬觀眾收看）。

郭柏妍談到劇中與Yuki穿女僕衫跳舞，感覺新奇又得意，發現女僕服飾可以加好多配件，Yuki透露身上靚衫是私伙，家中還收藏好多女僕服裝，她說：「我以前經常扮Lolita上街，無乜問題，現在好多妹妹都喜歡這些服式。」郭柏妍聞Yuki是女僕衫收藏家，下次要向她借衫。

問Yuki與其圈外男友Mike是否同樣愛好玩Cosplay？她稱不是。對於男友Mike被指與林敏驄撞樣，Yuki指報道好搞笑：「我覺得不似樣，都有人話我跟李蘊撞樣啦，但驄哥好大反應，問點解會這樣寫，我男友則沒什樣，沒有理會。」

郭柏妍指戲裡除了扮女僕，仲會模擬家暴場面，Yuki說：「劇情講我們聽到街坊講，扮家暴容易呃社工，好快爭住住公屋，所以就用下流手段。」由於演出加入搞笑手法，郭柏妍也很期待觀眾反應。網友讚她著短褲曬腿踩滑板，贏得男士歡心，她直言為演出下苦功，好開心解鎖新技能。

林敏驄笑言收視不停升，攻陷好多天《東張西望》節目報道，最驚喜收到網民正評，且沒有負評。江美儀笑言跟阿驄合作沒擔心，一向知他形象「癲癲哋」，拍劇時竟然正經到不得了。

江美儀角色為了慳錢買樓，不惜去超市試食填肚，她指劇組很貼心，知她食素特意為她準備素點心，但拍攝時沒有吃太多，只是配合效果，希望演出能引發觀眾共鳴。

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（即時娛樂）