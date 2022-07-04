岡田將生孖中井貴一 組最強醫護「父子檔」 41歲安達祐實獲讚凍齡有法 (22:53)

醫療題材向來是日劇的拿手好戲，已於「黃Viu煲劇平台」上架的《The Travel Nurse》便是今年秋季的「醫療劇擔當」，該劇講述高冷自我的那須田步（岡田將生飾）是一名在各地短期工作順道旅遊的「旅行護士」，他從美國回流後，便加入天乃綜合醫療中心，並與「傳說中的超級護士」九鬼靜（中井貴一飾）相遇；個性迥異的2人組成最佳拍檔，同心合力拯救病患、改革醫療現場。

《The Travel Nurse》由日劇《Doctor-X》編劇中園美保執筆，並由岡田將生和中井貴一擔任雙主演。一眾主演早前現身劇集發布會，岡田趁機表達「愛意」：「中井貴一在片場深思的樣子真的很有型，我一直想成為像他這樣的演員！」

中井則透露二人相識多年，早年更試過孖住睇相：「11年前我在京都拍攝，休息時偶然在街上遇見岡田，那時候旁邊有個牌子寫著『算命』，我們就進去了。我（假裝）是社長、岡田（裝作）是會計，算命先生稱讚岡田是個好人，還叫他不要離開我的公司！」

談到兩位相差28歲，現年61歲的中井也笑言：「我不知道這是兄弟喜劇還是親子喜劇，但我認為我們的節奏很好。」難怪劇組激讚2人默契佳，更指「父子」互動是劇集的一大看點。

除了兩大實力主演，菜菜緒、「日本最強童顏」安達祐實分飾外科醫生和護士，近日安達祐實在社交平台透露獲岡田送上慰勞甜品，當時她還自嘲嘴巴，塞滿草莓令雙頰變得漲卜卜；不過不少網民卻將重點放在她的童顏，不但大讚她是「奇蹟的41歲」，更有人留言「是年輕的女演員吧？」、「只有你的時間停止了嗎？」

（即時娛樂）