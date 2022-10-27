草蜢開騷即興邀容祖兒觀眾席上遠距離合唱 蘇志威欲除衫騷肌遭傑仔阻止 (14:02)

蔡一傑慨嘆現場歌迷都戴了口罩，不知道他們看得開不開心。（劉永銳攝）

蘇志威穿上透視恤衫，身上的肌肉線條若隱若現。（劉永銳攝）

草蜢一連4場《RE：GRASSHOPPER CONCERT 草蜢演唱會2022》昨晚開鑼。時隔5年再開騷，蔡一傑（傑仔）問︰「大家5年冇見，還好嗎？」蔡一智（阿智）則叫觀眾盡情叫和跳。蘇志威說︰「5年前沒想過要5年後才再開到演唱會，希望下次是5個月後。大家也不知明天會發生什麼事，這晚最緊要玩得開心。」

3子全晚勁歌熱舞之餘，也有獻唱慢歌及與舞蹈員跳辣身舞。傑仔和阿智說今次再跟觀眾見面，大家都要戴住口罩，有種疫情分離的感覺，希望盡快掃走病毒不再需要戴口罩。傑仔坦言歌迷都戴上口罩，不知道大家看得開不開心。

鳴謝環節上，蘇志威突然風騷脫去外套，內裏的透視恤衫令其上身的肌肉線條若隱若現。他笑問觀眾要否把恤衫也脫去，傑仔阻止，笑言除衫就不是這個價錢。蘇志威得戚地說：「沒想過這個年紀都有6嚿腹肌。」

黃子華、容祖兒與容媽媽、蘇永康夫婦、關心妍夫婦及童愛玲等現身捧場。草蜢即興邀請容祖兒上台合唱，但祖兒因未做檢測只可留在觀眾席上兼戴住口罩唱。祖兒笑指這樣合唱很特別，由於即興關係，她與3子合唱《怎麼天生不是女人》時更要拿出手機睇歌詞。

3子以合共168歲之齡跳足全晚，最後以一曲《我們》為首場演唱會畫上句號。

（即時娛樂）