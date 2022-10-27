郭奕芯新戲奪蘇致豪熒幕初吻 男友體諒照捧場 (15:20)

郭奕芯表示事前已為她與蘇致豪有親熱戲向男友Brian預先「報案」。（鍾一虹攝 / 明報製圖）

岑珈其、凌文龍、郭奕芯昨晚出席電影《猛鬼3寶》首映禮。郭奕芯透露在戲中跟蘇致豪有場牀上戲，奪取了對方的熒幕初吻。她說︰「豪哥很怕醜，他第一次跟女仔拍親熱戲。那場講我在他的肚臍位凌空掃上去，我的頭髮撩到他很痕，笑到停不了，NG幾次。」郭奕芯表示已向男友Brian預告戲中有親熱戲，男友仍答應捧場。她說：「男友說如他看戲後表現出不開心，請我不要見怪，他真的很完美，不用再加分。」

提到ViuTV新劇《打天下2》的拍檔江𤒹生（Anson Kong）傳情緒受困，郭奕芯拒回應拍攝時可見對方有異樣︰「我不回應了，怕大家的名字被拉在一起，會被他的粉絲鬧。我最近開工遇不到他，下星期才同場。」

凌文龍、岑珈其早前飛往韓國出席第27屆釜山國際電影節。凌文龍憑劇集《IT狗》在亞洲內容大獎頒獎禮中獲得「最佳新星大獎」，他說︰「很開心，我在現場還可以跟韓星宋康昊合照，是自己的最大成就。宋康昊很友善，合照時更主動搭住我膊頭。我當然開心，但不敢與他交換電話。」

兩人直言渴望到韓國發展，笑言可趁去當地旅行時看看能否遇上機會。岑珈其說：「上次參加電影節的行程很緊密，大家只能抽出一小時去食部隊鍋和燒海鮮，我們有意搞個旅行團去觀光及品嘗美食。」

（即時娛樂）