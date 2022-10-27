Jeremy為新歌首參與創作 推倒拍攝方案延後出MV (16:39)

MIRROR成員李駿傑（Jeremy），繼《半》及《九》後，推出今年第3首個人歌曲《阿波羅》。《阿波羅》是Jeremy首次與吳林峰一同作曲的作品，他希望以新歌分享他經歷過後的成長。

Jeremy說︰「第3首歌想Keep住今年前兩首歌所講嘅光明與黑暗嘅對立，腦內突然想到光明之神阿波羅，然後睇資料就發現，原來光明之神都做過啲好黑暗、好殘忍嘅事，但最後都因為佢做過嘅事而經歷過好多唔同事情，令佢多咗唔同嘅營養，知道自己點樣成為光明之神。呢個故事啟發咗我寫呢首歌。」

早在構思初期，Jeremy已希望能由自己寫歌，但他知自己寫歌未夠班，於是邀請吳林峰幫忙。Jeremy向吳林峰分享了他對歌曲的構思，結果大家在互相配合、磨合下完成了旋律。Jeremy說︰「好感謝吳林峰幫手，佢話用咗差不多一個月去作呢首歌。佢都係為呢首歌好，用咗好多精力，去到依家可以畀大家聽，我內心都好感謝佢。」

其實促成今次Jeremy首次創作，還要多得王雙駿（Carl），Jeremy說：「同Carl叔講想作歌時，佢好支持我，所以當有Carl叔允許後就更加有信心去做。」

《阿波羅》的MV本應與歌曲同日推出，但Jeremy將本來計劃好的拍攝方案推倒重來，令MV要稍後面世。Jeremy解釋：「我想呈現更加好嘅畫面畀大家見到，所以就突然改變咗方向，需要更加多時間做前期準備工夫，希望大家都可以繼續期待。我都好想同大家一齊見證一個更加符合呢首歌嘅MV，希望MV出街嗰日可以驚喜到大家啦！」

（即時娛樂）