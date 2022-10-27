黃翠如生日禁老公蕭正楠送驚喜 去年病痛多最想身體健康 (19:14)

日前度過了41歲生日的黃翠如，今日出席活動時表示獲一班好姊妹送上連番驚喜，陳自瑤、連詩雅說正日沒時間慶祝，提早一天陪她行山，豈料隔天竟為她舉行驚喜生日派對；唐詩詠就臨近12點時躲在其家中廚房整蛋糕送驚喜。翠如說︰「我們行山那天去了一些保育區，由朝行到晚，但因為是禁區，回程時找不到車，唯有靠電話的燈光摸黑落山。她們很驚，我反而很開心，是很好的生日經歷。」

至於丈夫蕭正楠有何驚喜，翠如坦言：「我叫他千萬不要，其實我是很怕驚喜的人，但大家那麼惜我又很感動。老公帶了我去行沙灘和吃飯慶祝，又買了一支我很喜歡的香水送給我。」翠如說生日願望是人人都身體健康︰「過去一年，我和家人也有很多病，健康很重要。（目前身體如何？）我OK的，現在很好。」

談到她趁生日大解放曬泳衣照，翠如說︰「其實一點解放都沒有，照片是我最近一次去馬來西亞時，閨密幫我影的。（泳衣被指欠睇頭？）要睇頭就看陳自瑤。對我來說，已是很大尺度。（蕭正楠留言『賣魚』（My魚）宣示主權？）他無聊而已。」翠如自爆曾為閨密拍大肚裸照，但換轉是自己就接受不到。她說︰「我沒信心，我最靚就是穿衣服的時候。（如丈夫為你拍攝？）沒必要，我喜歡做拿相機拍攝的那一個。」

（即時娛樂）