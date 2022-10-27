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盧瀚霆復古客廳中拍廣告 輕倚紅色絲絨梳化 貴氣十足 (19:48)

文章日期：2022年10月27日

盧瀚霆（Anson Lo）早前為美髮造型品牌拍攝宣傳照和短片，穿上黑色絲絨西裝的他身處風格復古的客廳中，輕倚在紅色絲絨梳化上，貴氣十足﹗

（即時娛樂）

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