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盧瀚霆復古客廳中拍廣告 輕倚紅色絲絨梳化 貴氣十足 (19:48)
文章日期：2022年10月27日
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盧瀚霆早前為美髮造型品牌拍攝廣告。（大會提供）
身穿黑色絲絨西裝的盧瀚霆貴氣十足。（大會提供）
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盧瀚霆（Anson Lo）早前為美髮造型品牌拍攝宣傳照和短片，穿上黑色絲絨西裝的他身處風格復古的客廳中，輕倚在紅色絲絨梳化上，貴氣十足﹗
（即時娛樂）
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