吳家忻出「辣招」情斷ANSONBEAN 林千渟遇真愛 (21:01)

吳家忻（Kayan9896）、林千渟與陳毅燊（ANSONBEAN）主演Viu Original首部本地原創劇集《#她和她的戀愛小動作》在「黃Viu」播映數周，劇中經歷「花弗前度」梁仲恆、「芫荽怪客」凌文龍和「電影狂迷」周祉君等錯戀後，在愛海載浮載沉的林千渟終於覓得真命天子，從此不再「偷食」。吳家忻則使出「辣招」，如願以償趕走男友ANSONBEAN，重投單身市場。

承接上周劇情，「犬系男」Jason（陳毅燊飾）正式入主女友Hayley（吳家忻飾）家中，原以為共賦同居有望邁向下一階段，豈料女方竟想盡辦法嚇跑男友，更炮製激辣鬼椒意粉攻擊Jason腸胃，令他辣到面青唇白，最後二人因一事產生分歧而協議分手。

「搞笑擔當」ANSONBEAN拍攝肚痛戲時，特別化上病懨懨妝容，又建議工作人員朝他噴水，營造滿頭大汗效果，成功引得全場爆笑。

另一邊廂，Ling（林千渟飾）在Hayley的跳舞班認識強迫症營養師Daniel（陳湛文飾）後，再度產生戀愛錯覺，她不但為迎合對方而戒盡油鹽糖份、又配合大量運動務求增肌減脂，陷入痛苦的減肥地獄。長期「無啖好食」的她相約同學阿強（岑珈其飾）偷食炸大腸，二人飲食口味一拍即合，展開一段肥膩情緣。

（即時娛樂）