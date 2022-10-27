亞洲電視大獎｜馬德鐘黃宗澤角逐視帝 林夏薇李施嬅爭視后 (21:28)

《第27屆亞洲電視大獎》公布入圍名單，邵氏劇集《飛虎3壯志英雄》馬德鐘與黃宗澤入圍「最佳男主角」，同劇蔡潔入圍「最佳女配角」；林夏薇與李施嬅分別憑《七公主》及《金宵大廈2》提名「最佳女主角」。

馬德鐘開工拍劇接獲喜訊說：「感謝能入圍亞洲電視大獎最佳男主角，多謝大家喜歡展博文這個角色，更加開心可以一部劇兩個男主角一齊入圍，不知最後結果會點，但能夠入圍，相信對我同Bosco（黃宗澤）來講，是對演員的付出一個肯定。」

今年中憑劇集《非凡三俠》獲「紐約電影電視節2022」頒發「最佳男主角」優異獎的黃宗澤，今次再入圍競逐國際性電視劇最佳男主角，他繼續以平常心面對：「好開心又提名，好多謝邵氏成日有這些大及好的製作，可以令我們有機會參加盛事，但十劃未有一撇及咁多對手。」

至於已第3次提名亞洲電視大獎「最佳女主角」的李施嬅，覺得今次被提名特別具意義：「好開心，自己好鍾意《金宵大廈2》，能夠提名這個獎好有意義，同埋應該不會再有續集，都覺得是個完美結局。」

去年憑《七公主》顧語嫣一角獲得《萬千星輝頒獎典禮2021》「最佳女主角」的林夏薇，今次入選亞洲電視大獎「最佳女主角」，她說：「《七公主》顧語嫣個角色，是我入行以來好大挑戰，又好鍾意的一個角色，知道入圍好開心，最希望不同地方觀眾都會鍾意這個劇。」首次憑角色入圍國際性電視獎項的蔡潔，直言好意外好開心：「無想過會入圍，對自己來講是個肯定、同好大鼓勵，好榮幸可以參與到這套劇。」

（即時娛樂）