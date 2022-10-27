美麗戰場｜葉念琛炮製陳山聰失禁戲 陳瀅奸過「反骨琪」 (21:39)

無綫台慶劇《美麗戰場》昨晚兩大高潮位，一是一言Sir（陳山聰Sir）遭家寶（陳瀅飾）及琳琳（孫慧雪飾）設局陷害當眾瀨尿兼被狂影；另一高潮位是龐子珊（何依婷飾）向哥哥宇少（方力申飾）攤牌，一口氣將積壓多年的冤屈爆發出來。

為「澄清」腦退化，一言Sir找來相熟傳媒接受專訪，豈料遭家寶及琳琳事先將藥物調包成興奮劑，就在「澄清」大計進入尾聲期間興奮劑藥力發作，一言Sir瘋狂手震兼當眾瀨尿。山聰演繹時由撕心裂肺式咆哮，到青筋暴現，再到失語的演出，令病發畫面像真又難堪。在一言Sir極度狼狽之際，家寶殺入現場「扮好人」終止專訪，但轉過頭攬實一言Sir時，即一秒變臉極盡陰森地刺激一言，表情在12秒內由陰險轉為陰陰嘴笑再轉為狠毒。之後靜兒（劉佩玥飾）緊接出場，並叫同行傳媒狂影一言Sir醜態，其間盡情地對一言Sir冷嘲熱諷，表情涼薄。最終家寶與靜兒皮笑肉不笑地望向鏡頭，令人心寒。該幕戲昨晚在不同討論區引起熱烈討論，網民除讚賞山聰演技，亦對一言Sir遭遇感同情，指忘恩負義的家寶如葉念琛所指比「反骨琪」（蔣家旻飾）更奸。

無綫官網今日發布該幕重頭戲拍攝花絮，原來山聰的「失禁」場口由葉念琛親手炮製，只見葉念琛向山聰重要部位倒大量類似茶的液體，並叮囑攝製隊拍下做花絮。山聰受訪時笑言：「葉導今次搵我嚟就係要考考我啦。」鏡頭後談笑風生的山聰除展示失語技巧，又坦言拍攝手震場口前，事先要經過不斷練習，並分享手震心得：「原來是不可以兩隻手用同樣方式一齊震，另一邊神經會控制得不好。」

何依婷向來予人感覺清純，這次演心計千金，昨晚直踩哥哥屋企攤牌一幕，將其陰暗面「晒冷」。依婷事後透露與葉念琛見面傾劇本時，對方已給她實用的「奸角貼士」：「他提我不要覺得自己奸，因為無一個奸角會覺得自己是奸，他們都是以自己的利益出發。」她又指葉導在拍攝現場會不斷給她意見及為她作出調整，確保拍出最好質素，她感謝葉導：「他好細心，希望出來效果大家都會覺得有驚喜。」

（即時娛樂）