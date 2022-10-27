方力申撐陳瀅無走光 JW相信好姊妹做足安全措施 (22:10)

陳山聰、劉穎鏇、劉佩玥、林子善、方力申、王灝兒（JW）等昨晚參與無綫遊戲節目《開心無敵獎門人》錄影。嘉賓之一張國強出場，與獎門人曾志偉互相鞠躬以示尊敬，張國強突然瞓落地，穿裙的志偉欲下跪回敬，怎知裙扣突然爆開令他險甩裙，要工作人員出手整理，場面搞笑。

眾人玩「估嘢食」遊戲，要被蒙眼合力拗腰背對背，試味估出枱上食物。劉穎鏇被山聰扛起，外衣掀開露出黑色小背心，幸保不失沒有走光。劉穎鏇首次上節目承認為配合新劇《超能使者》宣傳，刻意小背心配短褲造型亮相。劇集的預告片她穿三點式泳裝示人，獲網民讚非常吸晴。陳山聰聞言提議：「如果第一集收視有20點成績，劉穎鏇就著該套藍色比堅尼當慶祝，我陪她露上身。還有子善劇中有扮電影《波叔出城2》激凸造型，可以拉埋他落水。」

方力申對玩遊戲充滿信心，豪言參加遊戲20多年從未輸過。JW亦自認好玩得可以不顧形象，要她鏡頭前素顏、濕身、食辣都可以。提到陳瀅日前穿高衩短裙出席宣傳活動上台時疑走光，方力申力撐沒有其事：「雖然相片被打格仔，但我覺得陳瀅沒有走光。因為女藝人通常會穿打底褲，而且她當時坐下做訪問也沒問題，應該做足安全措施。」JW有留意報道，更放大相片研究，但她認為好友陳瀅向來醒目，相信有做足準備不會走光。

（即時娛樂）