陳瀅演技被狠批較傳緋聞更感不舒服：無可能一個表情演一套劇 (23:25)

陳瀅在無綫台慶劇《美麗戰場》演鍾家寶（阿寶）一角，是歷代阿寶備受批評得最多一個，除演技被狠批，身形、造型亦被評頭品足。陳瀅稱曾為角色努力減肥，但被監製葉念琛一手摧毁減肥大計。她說：「因為他很為食，經常大方預備很多美食給我，更命令式叫我食，我話又要我減肥又要我食想點？他話『得啦！你盡咗力，食啦！』」

網民批評陳瀅只識瞪大眼「一號表情」，陳瀅強調只有幾場戲是這樣，是未見過世面小妹妹自然反應。當她知道角色由17歲演到37歲已擔心：「突然見我那麼天真，預咗觀眾看不慣，但我自問有努力去做。」她直認被狠批演技真的有點不開心，無奈說：「我演了8年戲，今次批評得最犀利，話沒有不舒服唔開心就呃你！我成日話好憎傳緋聞，原來聽到人話演技有問題會更加唔舒服，我好在意，這是鍾意的工作，好介意有人話我演得不好，不鍾意話我不識做戲。話我演戲得一個表情，我不是，無可能用一個表情去演一套劇。」

陳瀅過往拍劇常與男拍檔傳緋聞，她指今次拍《美麗戰場》好叻，沒有和張馳豪傳緋聞。至於方力申只是兩年前傳過，她說：「之前和很多個緋聞男友都沒有拍過拖，當中有覺得是吸引的，但始終沒有擦出愛火發展，就是方力申，覺得他是一個幾好的男仔，見我被批評，試過睡前以短訊鼓勵，到現在仍覺得他吸引，但沒有這種感覺。」

驚緋聞的陳瀅，只公開過與何猷亨拍拖，之後對感情事刻意低調，至今仍單身。33歲陳瀅直言每個女仔都想快點遇到真愛，但又有點矛盾，身邊朋友曾介紹男仔給她，但她又有點驚，應承後又縮沙推掉約會，可能不夠順其自然，不是她期盼的緣分。

欲知專訪詳情，請留意明天（28日）明報娛樂版。

（即時娛樂）