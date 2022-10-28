退粉絲群組惹揣測 江𤒹生Ig甫愛犬生病照︰會慢慢好起來 (13:29)

MIRROR紅館演唱會墜屏意外發生至今3個月，12子休息兩個多月後已重投工作。正忙於拍攝ViuTV新劇《打天下2》的副隊長江𤒹生（Anson Kong，AK），日前突然在粉絲群組「爆Seed」及退Group，惹來復工壓力大致情緒不穩的傳聞。

AK至今未有回應，向來愛惜動物的他今日在Instagram限時動態上載愛犬「猜柴」躺在地上的片段，AK就不停輕撫愛犬的小手，並留下「不怕，會慢慢好起來」的字句。而在他為猜柴開設的社交帳戶昨天（27日）則上載了一張猜柴躺在被子上沒心機的照片，照片下寫着︰「跑不快，便慢慢行，一起走。」未知是否愛犬不適，AK的心情也受影響。

AK早前被發現手臂增添新紋身，當中的「M」字圖案引來粉絲揣測跟受傷舞者李啟言（阿Mo）有關。有「生粉」在粉絲群組追問AK寓意，以及貼出一張疑似他的背影相。一向愛惜粉絲的AK否認是相中人後，突然「爆Seed」稱「係你哋全部都炒得」、「我炒自己，咁都認得錯，我真失敗」、「我炒自己離開算，你哋慢慢傾」，之後更退出群組，令粉絲錯愕，懷疑偶像復工壓力大。不過，《打天下2》劇組稱AK投入拍攝工作，沒有異樣。

（即時娛樂）