美麗戰場｜小方陳瀅爆結局隨時有變數 朱晨麗霸氣逼人 (14:13)

無綫台慶劇《美麗戰場》今晚（28日）大結局，飾演唐昕的朱晨麗為了得到龐振宇（方力申飾）歡心，先後向子珊（何依婷飾）及家寶（陳瀅飾）發功，又主動咀爆宇少發生關係，成功破壞家寶與宇少婚姻。三場Solo戲中以恐嚇子珊一幕最為精彩，唐昕為了幫振宇挽回失地，約見子珊講數。她一開始即氣勢十足地說︰「龐氏集團呢塊肉你根本冇能力啃得落，我問多你一次，你係咪唔肯收手？」眼見子珊冥頑不靈，唐昕再揭底牌，原來唐昕一早已安排好「美人計」引誘子珊老公阿傑（黃庭鋒飾）出軌兼被拍下影片。

眼見子珊「死雞撐飯蓋」，唐昕亮出狠招直指小三有愛滋，並開出條件迫子珊辭去龐氏集團職務及離開香港至少半年，否則會令她下半生難抬得起頭。朱晨麗在這場戲中霸氣盡露，語氣不慍不火的她不時展現輕蔑笑容，相當有戲。為振宇擺平「眼中釘」後，唐昕再發力剷除自己的「眼中釘」。在辦公室偶遇家寶的她以「救世主」姿態直指家寶配振宇不起。數落完家寶後，唐昕竟扮喊衝出辦公室，令振宇誤會家寶侮辱唐昕，回家向家寶大興問罪之師。深感自己遭家寶連累的振宇更猛力推跌及搖晃家寶，嚇得家寶尖叫。

朱晨麗事後笑言難忘與何依婷對戲那幕，並形容過程似足打太極。她說︰「佢唔算嗌交，佢只係要說服人，講嘢柔得嚟要有骨，令人聽落要覺得呢個女人暗地裏好狠，所以我個角色唔係以聲取勝，係要夠霸氣。」朱晨麗透露拍攝該場戲前約10小時才收到劇本，加上那場戲是在飯後拍攝，因此吃飯時一直努力排練劇本，沒有聊天。她說︰「我一直喺度練習同消化，諗吓點樣令每個字溫柔得嚟好有力。同埋因為對白好長，又唔想NG打斷個氣氛，我都有少少佩服自己記得晒啲對白。見到啲字海對白時壓力好大，拍完如釋重負。我冇學過做戲，廣東話又唔係母語，所以要研究、思考同練習好多好多次，要注意咬字有冇讀歪咗等。」

昨晚劇集播出後，方力申、陳瀅、林盛斌分別於Ig開直播。方力申和陳瀅憶述那場家中衝突戲時，透露動作場面是臨時加插，原本出手打人的是陳瀅。陳瀅說有人讚方力申演「廢柴老公」演得很好時，方力申答：「我同你唔同呀，你一年有3套劇出，我3年都冇一套劇出，我日日對鏡練習。」兩人開心不少身邊人主動與他們討論劇情，並大爆葉念琛這個星期才上呈結局最終版本，指大結局劇情隨時有變數。方力申說：「葉導以前都試過拍定兩個版本，然後再諗吓揀邊個。」

（即時娛樂）