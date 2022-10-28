下流上車族｜江美儀曬神級演技 幫郭柏妍打通淚穴 (15:36)

無綫台慶劇《下流上車族》昨晚一集的焦點落在「車家」3母女的感情戲上，劇情講述雯慧（江美儀飾）發現芊芊（郭柏妍飾）、蔓蔓（羅毓儀飾）在女僕Cafe打工，大動肝火踩上門叫她們辭職。專制的雯慧無視兩姊妹解釋不停鬧，一直備受溺愛的蔓蔓忍不住反擊︰「你可唔可以聽吓我哋講嘢，我大個女喇，我想證明自己係個有用嘅人，好想幫到屋企！」芊芊、蔓蔓之後一同招待媽媽，證明所做的非不正經工作，令雯慧感動得眼濕濕。

豈料風波平息後，就輪到芊芊與媽媽發生爭執。雯慧與蔓蔓去芊芊的家借宿一宵，原本氣氛溫馨，豈料因雯慧幫芊芊吹頭髮時埋怨她不聽話，激發起芊芊埋藏在心裏多年的怨恨。原來雯慧曾因只顧幫蔓蔓吹頭髮，忽視了在旁捱凍的芊芊。積壓了多年的芊芊大爆發，埋怨媽媽偏心及從來沒有理她感受，更叫媽媽離開。雯慧聽到芊芊抱怨後恍然大悟，眼濕濕地說︰「對唔住呀，冇諗過隨便講一句，你會咁嬲我。我以為你一直唔聽話係因為反叛，冇諗過你係想引我注意、想我惜你多啲，但其實我好惜你，芊芊！」

在之後的一場戲，江美儀再次發揮演技。半夜，雯慧幫芊芊縫褲。她與芊芊對話時一改專橫跋扈性格，娓娓道出憶樓成狂真相。原來雯慧兒時家境貧窮，要寄居親戚家，日子並不好過。她說︰「我咁恨買層樓，係想將來留番畀你哋，最大願望就係想你兩姊妹有樓有事業，唔使靠人。」監製關文深有感現實中不少家庭與車家3母女一樣面對父母偏心及忽略孩子真實想法等問題，故此才寫入劇情中望引發更多反思。

江美儀受訪時透露拍攝前有跟郭柏妍培養情緒，幫對方打通「淚穴」。她說︰「佢對『喊』呢樣嘢好陌生，我就同佢慢慢傾吓偈，再代入角色同佢講番對劇情嘅睇法，佢聽聽吓已經對眼紅晒，一開竅就即刻喊到，學得好快。」郭柏妍感激江美儀助她入戲：「佢叫我放鬆啲，因為我本身講嘢把聲好容易收埋咗，有時啲情緒出唔到嚟，美儀姐就教我一定要大聲啲講嘢，唔好收埋喺心裏面，好開心喺佢身上學到好多嘢。」

（即時娛樂）