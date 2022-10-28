披荊斬棘2｜60歲杜德偉5場公演由頭跳到尾 為兒子留下最驕傲畫面 (15:58)

杜德偉（Alex）在最新一集的《披荊斬棘2》中已完成第5場公演，今次與Alex一同表演《鋼鐵男子》的成員有李承鉉、張雲龍、Mike、王大陸以及范世錡，歌曲的演繹方式有別於以往勁歌熱舞、爆炸性的演出，令Alex有一番新感受。

《鋼鐵男子》這歌名很剛強及男性化，但各人竟決定以現代舞方式來表演。Alex直言：「用現代舞來表演跟自己原本所想像的《鋼鐵男子》差19000里，而且這個改動可能會影響到最初想好的一些策略，所以一開始會感到不知所措。」不過，Alex參加節目是為了繼續挑戰自己，所以他跟自己說怎樣也要跳出舒適圈去接受新挑戰。作為大哥哥的他為了團員們，特別去買民族舞鞋讓大家可以好好練舞。首次挑戰跳現代舞的Alex大獲好評，被讚相當有舞台氣氛。

60歲的Alex由第1場公演堅持唱跳到第5場，由頭跳到尾，令不少網民敬佩，讚他不愧是亞洲舞王。Alex被節目組問到可願意認老時說︰「其實我一直也承認年老，人家說我年紀的時候，我從來不會不認。身體有狀况的話，只需要了解自己的身體，再接受最好的照顧和安排。」Alex補充最主要還是想透過《披荊斬棘》留下一些非常精彩、非常值得自己驕傲的畫面，畢竟不能永遠待在兒子身邊，希望兒子長大後看他的表演時會感受到爸爸。

（即時娛樂）