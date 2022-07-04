MIRROR演唱會事故︱COLLAR經理人首開腔︰ 一直等待與守護So Ching (17:28)

MIRROR紅館演唱會墜屏意外發生至今3個月，被擊傷的舞蹈員李啟言（阿Mo）仍然留醫，康復之路漫長。阿Mo的女友是女團COLLAR成員蘇芷晴（So Ching），她事發後一直停工，每天到醫院照顧及陪伴阿Mo。COLLAR 8月初復工到電台宣傳時，So Ching未有現身。近日有消息指COLLAR下月會以代言人身分出席活動，但宣傳海報上卻未見So Ching，因此惹來So Ching的退團揣測！COLLAR經理人戴穎今日首度在社交網就事件發文，強調他們整個團隊及COLLAR 7位成員會一直等待與守護So Ching。

戴穎說︰「知道大家一直都很關心我們COLLAR。我們整個團隊和7位成員，一直都在默默等待與守護我們的So Ching，同時各人亦在整理沉澱思緒。兩個多月來與So Ching的溝通，感受到她承受著外人沒法想像的壓力與巨變。為了Mo，她堅強了很多。這種堅強教人心痛，我們能夠為她做的就是成為她的安全網。」

戴穎指COLLAR其他成員也成長了不少，為了減輕同事們的負擔，在很多工作上的安排都不讓同事們操心。不過，她知道每人內心都有一個缺口︰「有時深夜收到其他成員問：『So Ching好嗎？我好掛住佢，但唔想打擾佢。』『我買咗啲嘢俾So Ching，可唔可以俾佢？』『如果So Ching見到會好鍾意，你話係咪？』很深刻地記得有次與7位成員開會時，有成員第一句就說：『好掛住我哋8個一齊做嘢，一齊跳舞，一齊好嘈。』一秒間突然有人爆喊，然後大家再控制不了淚腺。這些眼淚令COLLAR更堅定要用團結來彼此守望大家，謝謝這8位的愛與堅強反過來撐起了整個團隊。」

戴穎強調無論世界如何改變，他們也不會給予So Ching任何壓力，會尊重她每一個決定，一切以阿Mo的健康為先。戴穎說︰「COLLAR永遠在守候著，直至她成為自在的自己。這是我們團隊和7位成員的共識。請大家跟我一起陪伴COLLAR成長，我會用盡全力去保護她們，有些言語傷害不該讓她們來承受。只要大家有信念，相信一切人和事都會變好，一齊為受影響的人給予愛和支持。」

（即時娛樂）