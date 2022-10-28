陳柏宇邀姜皓文演出新碟最後1首派台歌MV (18:00)

陳柏宇（Jason）今日推出全新專輯《The Fight Goes On》兼全碟最後一首派台歌《有天》。繼這張唱片的首支派台歌《對得起自己》找來姜皓文（黑仔）拍攝MV後，今次再邀請對方擔任MV男主角。為了延續全碟歌曲MV一家人的故事，黑仔在《有天》的MV中再次扮演爸爸角色，但已由潦倒的運動員變為跑步教練。Jason謙虛地說︰「黑哥回歸，功勞不在我。我出乜嘢面都應該搵唔到黑哥返嚟，係公司同事同埋導演Kenji嘅功勞，再一次搵黑哥返嚟幫我哋包頭包尾，有個圓滿結束。」

再度參與Jason的MV，黑仔十分興奮：「好開心Jason、唱片公司同Kenji導演好信任我，畀多一次機會我拍Jason MV。連接番上次做爸爸、潦倒嘅運動員，再做看更，發奮做人之後，依家做咗跑步教練。由於長大咗，所以隊Crew、演員，就連我養嘅小狗金仔都長大咗！」黑仔向來注重飲食，但為了Jason，竟破例狂食雪條！他說：「好耐未食過雪條，對上一次食雪條就係拍《對得起自己》MV，食咗唔知4條定6條，今次都係食咗咁上下多。其實只要Jason開聲就得，我一定會幫手，因為佢今次全部都係一啲好勵志嘅歌，係正嘅，好鍾意，加油！」

（即時娛樂）