呂爵安盧瀚霆《過時‧過節》 優先場近千門票半小時售罄 (19:02)

毛舜筠、謝君豪、呂爵安（Edan）、盧瀚霆、談善言、袁澧林及馮素波主演的電影《過時‧過節》11月24日上映。電影公司今日宣布11月12日起推出優先場，讓未能於電影節成功撲飛的粉絲能夠有機會提前觀賞電影。第一輪優先場近千張戲票今日中午12時開賣，短短半小時內售罄。而緊隨推出的主海報，齊齊整整集戲中7個主要角色。眾人從屋內望向遠方，有人計劃留低，有人卻希望踏出這個家，當中的離離合合卻是未知之數。

電影公司同日推出製作特輯，導演曾慶宏（Eric）表示《過時‧過節》啟發自個人的故事。他說︰「我自己真係離開過自己嘅原生家庭，隔咗一段時間返過去食一餐冬至飯，有啲屋企人坐喺度，亦有啲已經唔喺度，究竟佢哋係點睇呢個屋企？所以我嘗試用劇本去疏理呢啲感受同諗法。」

開拍前，導演花予不少時間跟眾演員溝通，交流對角色的想像，打好信任的基礎，也令眾人的默契更加牢不可破，加強創作上的一致性。毛舜筠在製作特輯中公開對導演的愛：「Eric，我真係好愛你﹗我好少話愛一個導演，呢個劇本係佢自己嘅故事，因為了解，所以大家充滿默契。」謝君豪亦相當欣賞導演的處理：「導演嘅諗法，加上演員嘅角度互相溝通，今次係一個公平嘅情况下一齊創作。」向來害羞的談善言笑言自己特別踴躍：「導演好Open Mind，呢部電影好大膽寫好多條線，平均講晒屋企人入面每個人面對嘅問題，所以我試鏡嗰陣特別踴躍，表明自己好想參與呢部戲。」

MIRROR兩位成員Edan及Anson Lo，亦異口同聲表示與導演相處非常愉快。Edan說：「導演畀我好似一個朋友嘅感覺。」Anson Lo則指：「導演係一個好冇架子嘅人，好易親近，亦都好易傾到偈。」

《過時‧過節》講述8年前一場「混亂冬至飯局」發生後，串連出事件之中各個家庭成員，從不同的角度引發出的矛盾，而家中眾人為一頓齊齊整整的冬至飯傷盡腦筋。

（即時娛樂）