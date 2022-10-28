任賢齊3000多米海拔雪山拍MV 突然氣喘險患高山症 (19:26)

任賢齊（小齊）推出新歌《在路上》，身在內地拍攝綜藝節目《披荊斬棘2》的他，選了去海拔高達3000多米的香格里拉及麗江雪山拍攝MV。小齊在MV中不停騎電單車，他在拍攝中途驚覺開始氣喘，於是立即叫停。他說︰「我感覺到氣喘，便真的不敢亂來了。導演未叫Cut，我自己舉手叫停。高山反應不是好惹的，而且在這麼大的雪山中，假如我真的患了高山症，等他們運到我下山去搶救，可能已經是翌日。我以前經常拍旅遊節目秘境指南，學會了不少經驗，都知道在這些地方不能呈強。」

小齊拍攝當日經歷了四季，一時烈日當空，一時大風降雨；早上寒冷，中午回暖，晚上又降溫。他的電單車經過河道時，半身都濕了。小齊說︰「這個MV有點艱辛，不過也有快樂時侯。我們在當地遇上牧民，原來是自己的歌迷，對方一見到我歡天喜地，馬上拉出家傳之寶『白色毛牛』讓我們拍攝。白色毛牛是當地的神牛，整個香格里拉也沒幾隻，所以真的謝謝他，讓我們有神牛客串。」小齊說這是他第一次拍MV哭到眼腫︰「為什麼哭呢，不是悲從中來，而是他們叫我半山上唱歌，製作組放煙配合。山上風大，煙一吹，就遍佈了整個山，煙大到伸手不見五指。我還要唱歌，不停吸煙進口中，狂咳之餘，又被燻到雙眼通紅，不停流眼淚！」

小齊表示這首歌是他的心聲，因為他成為歌手以來，人生就一直在路上。被問到是否很想家時，他說︰「我已經隔離第12次了，隔到自己也有點迷失。但為工作也沒辦法。之前在節目中眼紅紅，是因為唱的歌及談的內容剛好講到奶奶，又讓我想起爸媽，我就眼淺了。我雖然一直在路上，幸好近年科技發達，我每天也會跟家人通電話和視像，所以還好。」

（即時娛樂）