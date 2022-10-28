Tyson Yoshi花百萬打造新歌MV 吊威也5小時感好玩 (21:50)

獨立歌手Tyson Yoshi（TY）早前發布本年度第3首派台歌《SELF-MADE》，MV今晚於各大網絡平台上架。TY今次為新歌自編自導自演MV，亦是《if i die tonight》的下集，邀請上集飾演TY管家的何華超和新加入的朱栢康飾演上集探員的另一個分身，亦正是MV中的惡魔殺手。

TY為今次MV的視覺效果，花費達7位數字，更親身吊威達5小時。他表示MV靈感來自美劇《超自然檔案》，這套美劇長15季，不但陪伴他長大，亦是他學英語其中一個渠道，更成為今次MV三部曲的最大靈感來源。他強調：「對於今次捨得花錢拍MV，因8月舉行的演唱會好成功，多謝大家支持，想拍到最好給大家好好欣賞。」

故事結構全是TY的想法，希望為大家帶來更多元化的世界觀。TY坦言：「由《THATGUY》到今次MV，交了幾次學費後，今次MV終於拿捏到CG在MV中嘅比例，不用再花冤枉錢。」問到吊威也感受時，貪玩的TY直言：「拍攝過程中是有少少辛苦，但其實幾好玩。」

新歌MV講述飾演TY管家的何華超試圖將朱栢康殺死，但化身惡魔殺手的朱栢康用銀槍輕易將結局扭轉，更一度打算毀屍滅跡。其後於上集死去，但已進化成魔王的TY用超能力把何華超救回來繼而成魔。惡魔殺手的任務是收復惡魔，所以沒放過何華超，及後他追到TY的廢屋中，與何華超糾纏，更再度用銀槍將其殺死。而手持聖經的惡魔殺手將TY收復，最後更慘死在其手中。TY說：「今次是《if i die tonight》的下集，但是否都仲有少少不明呢？因為仲有個前傳！」他呼籲樂迷期待下一首歌及MV，繼續將自已的想法用音樂或畫面與大眾分享，揚言希望香港樂壇能夠接納更多不同元化的聲音及文化。

（即時娛樂）