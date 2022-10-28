沈震軒簽英皇多拍電影 與陳欣妍感情穩定不排除明年結婚 (23:01)

沈震軒在疫情前返內地工作，原本打算逗留數月，因爆發疫精，隔離需時，加上內地接著有工作，結果逗留了長時間。他在內地與鍾欣潼（阿嬌）合作拍電影，機緣下簽約英皇娛樂，獲安排拍港產片。他重返香港影壇感開心，喜歡拍電影，公司說未來開拍的幾部電影都適合他演出。他曾經自由身一年，學懂很多東西，現在再簽公司，好處是所有事由公司安排，他可以專心演戲。

他健碩不少，原來5、6年前開始健身操肌，透露會用一年時間再操練，計劃明年底在港參加健美先生選舉，有機會還想去美國參賽，不介意穿超少布的三角泳褲在台上示人，可以將身體每一寸線條表露無遺，真的會靚些。他還想將健身變成事業，會與朋友合資開健身室兼美容院，以自己做生招牌。

沈震軒與女友陳欣妍（Shirley）長時間遠距離戀愛3年，他慶幸感情不減，感激對方在他不在港時，將家打理得井井有條。他指女友改變他很多，令他變得開朗，沒那麼拘謹，對很多事情沒那麼執著。拍拖5年感情穩定，他坦言有結婚打算，不排除明年拉埋天窗：「先要想一個驚喜求婚，女仔始終喜歡浪漫。」

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（即時娛樂）