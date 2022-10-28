《美麗戰場》結局｜陳瀅害死陳曉華 朱晨麗搭上姜大衛 網民狠批爛尾 (23:58)

家寶跟裕進稱是小美害他被斬手。（無綫視頻截圖/明報製圖）

葉念琛監製、編劇及導演的無綫台慶劇《美麗戰場》今晚播大結局，但是沒有結局的開放式結局，似為開拍續集舖路。

有關《美麗戰場》結局之前有不同猜測，昨晚劇情講陳瀅飾演鍾家寶被老公龐振宇（方力申飾）單方面提出離婚，她要求20億贍養費，並借助好友李靜兒（劉佩玥飾）之手製造被家暴新聞，成功獲取贍養費，但要擺靜兒上枱斥是假新聞，令姊妹反目。

結局中，家寶想以1000萬支票給靜兒補償，被靜兒怒斥她以為得到所有，其實是失去所有。徐富貴（林盛斌飾）為免靜兒被告要坐監，求龐國棟（姜大衛飾），被獅子開大口放棄投政府地皮交換。已黑化的家寶目睹舊愛區家明（張馳豪飾）與林小美（陳曉華飾）有說有笑行街，妒火中燒，竟跟程裕進聲稱當日是小美叫人斬他的手，令程裕進刺傷小美，最終搶救不治。在醫院靜兒揭發家寶害死小美，姊妹再度火爆爭拗互摑。

至於振宇突然向家寶道歉，原來他發現唐昕（朱晨麗）與父親龐國棟有親密關係，之後在遊艇飲酒後失蹤。家寶在電視台準備出場收到「老公」來電，衝出去時，見到「反骨琪」鍾家琪（蔣家旻飾）扮靚靚出現，奸笑對她說：「家姐，好耐冇見，你咁急去邊？」就這樣結局。大批網民看完後滿頭問號說：「我睇咗啲咩？咁就結局？又爛尾？」有猜測是否想拍續集或電影版？有指多反駁位，「反骨琪」被通緝都可以返香港？陳瀅點解收到電話唔聽要衝出去？又指朱晨麗勾引姜大衛重口味。

（即時娛樂）