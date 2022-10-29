下流上車族｜林敏驄淚崩戲派洋蔥 對手江美儀被感動 (14:34)

無綫台慶劇《下流上車族》昨晚一集講述車志明（林敏驄飾）和老婆雯慧（江美儀飾）吵架，志明搬去老友細孝（鄧智堅飾）家中暫住，順道向哎吔阿媽毓霞（鮑起靜飾）發動爭奪公屋計劃。志明深夜去到毓霞家中，發現她正在為自己安裝神主牌並慨嘆「我自己個神位，我唔搞邊個搞呀！我個仔依家連電話都唔聽，個孫仲要跟埋阿媽姓，唔使旨意佢哋幫我安神主牌！」

就在毓霞意志力最薄弱時，志明乘機嗌她「阿媽」討好她並扮喊說：「我阿媽走嗰陣，我遲遲都唔幫佢安神主牌，我唔肯接受呢個現實，我同個天講如果肯畀番個阿媽我，乜都得，但係事與願違乜都冇發生...我萬念俱灰諗住同阿媽走同一條路...」志明之後又表示靠老婆支持才渡過難關，成功𧨾掂毓霞。志明更將過程錄音，拿給老婆邀功。

原來志明在毓霞家的表現是戲假情真。與老婆重修舊好後的志明開車載老婆上班時突然惜了老婆一啖，他淚崩說：「我同老小三（毓霞）講嘅嘢全部都係真，嗰時阿媽走咗，喺我最Down嘅時候有你出現，畀咗啲希望我，仲畀埋頭家我。」心痛丈夫的雯慧加以安慰，志明口震地續說︰「係我累你冇咗層樓，仲要返嚟舊屋做工人。

林敏驄、江美儀這場短短分半鐘的戲十分催淚。林敏驄透露當日一Take過完成拍攝︰「事前講好晒要點拍，試嗰時係冇喊出嚟嘅，到真係Roll機就喊咗出嚟，拍完呢場戲見到啲化妝、服裝同事企晒出嚟，佢哋話感動到喊。初初拍完呢場以為已經好勁啦，但跟之後嗰啲戲相比只係小兒科！」江美儀說她因為這場戲知道林敏驄是性情中人︰「嗰場戲係開工第2日拍，係佢第一場喊戲，同埋呢場係佢自己話要喊嘅，我都畀佢感動到。」提到她在戲中惜了林敏驄一啖，江美儀說：「劇本冇寫嘅，都係隨住個心同埋感覺做出嚟。」

（即時娛樂）