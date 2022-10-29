獎門人｜林敏驄鳴笛器耳邊偷襲玩出真火 曾志偉當場黑面 (17:12)

林敏驄、江美儀、王敏奕、洪永城等昨晚錄影《開心無敵獎門人》。林敏驄再上節目與「獎門人」曾志偉火花不絕，志偉掌摑林敏驄至眼鏡飛脫，林敏驄又以鳴笛器向曾志偉耳邊偷襲，豈料玩出真火令志偉黑面。林敏驄自知玩大咗，連忙上前𧨾回老友。

林敏驄受訪時笑指曾志偉記憶有問題，短時間內叫他上兩次節目。他笑說︰「我代表執達吏來接收《獎門人》，之前已經接收了《東張西望》，他們收視已不夠《下流上車族》，叫他好好地返去做總經理。」林敏驄自詡劇集好評如潮並不出奇：「人人都想看我的演技。當我決定用演技來對付江美儀和鮑姐（鮑起靜）之後，全部人都雞犬升天，但突然走了個林景程出來，大女芊芊（郭柏妍）和阿媽鬧交都睇到我喊。」

對於被網民推舉做視帝，林敏驄說：「我不稀罕這些，給我的話就袋咗先，不給我的話，就自己『淘』一個回來。」他隨後一本正經地指劇集收視好非他一人功勞︰「套劇像有生命，感染到人人也演得好。本來我可以說全靠我做得那麼好，但這一刻我想說，能夠參與這套劇是我的榮幸。（推舉江美儀做視后？）搵日啦！」江美儀自言沒理由贏鮑姐。

王敏奕與洪永城表示相隔9年才有機會上《獎門人》，王敏奕坦言上次十分緊張。她被問到是否如今「獎門人」已變成了其老爺而不緊張時說：「今次會好一點，上次是初出道，加上有見家長的感覺，因為當時不是見過好多次，今次可以做好自己的角色，但我很容易發台瘟，已練習了所有遊戲，希望不會拖累隊友。」她表示對手是林敏驄沒有壓力，反而超開心，因對方是她的童年回憶。

洪永城表示《法證先鋒V》已於內地率先播，香港會在下月中播出。他被問到《法證V》是否取代《新四十二章》成為台慶劇時說︰「不清楚，只知要為劇集做宣傳。」

（即時娛樂）