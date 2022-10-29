區瑞強為米雪獻出第一次合唱粵曲 讚譚嘉儀唱功了得 (21:45)

區瑞強一連3場《區瑞強45周年友緣再相聚演唱會2022》昨晚在伊利沙伯體育館舉行首場演出，嘉賓有米雪、鄭丹瑞、譚嘉儀。他今次作出新嘗試，與相識多年米雪合唱粵曲《紫釵記之劍合釵圓》。區瑞強自言從未唱過粵曲，獲米雪邀請獻出「第一次」，難免有點緊張。米雪大讚他領悟力強，第一次接觸粵曲表現已非常好，如再加以鑽研說不定日後能一同演出粵劇。

譚嘉儀唱出經典金曲《今宵多珍重》及劇集歌曲《Can You Hear》，獲區瑞強讚她唱功了得，不但能駕馭經典金曲，唱柔情歌曲亦非常具韻味，是難得的年輕歌手。譚嘉儀表示二人相識於電視音樂節目，區瑞強是她的兒時偶像，很榮幸能擔任他的演唱會嘉賓。

另一位嘉賓鄭丹瑞與區瑞強合唱《天各一方》及《留給最愛的說話》。 區瑞強感性說：「我由年輕時便不時在這舞台演出，我的身分已由一位表演者變為一位長者，所以伊利沙伯體育館盛載著我的很多青春回憶。」區瑞強整晚為觀眾帶來不少中西經典民歌，他表示近3年疫情，與歌迷及好友們相聚甚少。現在今疫情漸見好轉，能如往日般舉行演唱會，以歌會友。他預告明天4月再次舉行演唱會。

（即時娛樂）