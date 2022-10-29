全城一叮｜林子超孖八雙總台主 曾志偉希望開劇讓參賽者合演 (22:45)

林盛斌、馮盈盈主持無綫才藝比拼節目《全城一叮》昨晚播出最後一集，最吸睛對決落在招浩明以火魔術對撼孖八（李俊華）的「真‧馬桶」。雖然浩明吞火絕技技驚四座，但創意十足的孖八（李俊華）想到將改裝的「不銹鋼馬桶」擺上舞台，配以鬼馬舞蹈及演戲，獲得好評。孖八一開始半裸除褲露出可愛的肉色狗狗底褲，並展現神級肚皮舞，肚皮極速蠕動嚇窒全場。之後孖八邊跳邊穿回衣服，節奏感及喜感兼備，玩到盡的他更突然跳落台整濕個頭，之後又拿着廁所泵裝落馬桶扮揸電單車，畫面搞笑。忘我到跳甩鞋底的孖八，最終炸爆全場獲得40分超高分，並獲4盞評判的「大金叮」，與同分的林子超齊獲得總台主寶座。

節目邀來無綫總經理曾志偉擔任頒獎嘉賓，志偉大讚各位參賽者表現出色，並表示：「我想代表公司多謝你哋，努力的付出應該要有回報，希望能夠開一套劇畀你哋所有人一齊拍！」一眾參賽者聽畢大感鼓舞，一同興奮尖叫歡呼。

升呢《全城一叮》總台主的孖八接受訪問時，爆今次表演是在廁所度出來。他為今次表演出心又出力，連台上馬桶都是他四處搜羅和改裝。問半裸加底褲上陣會否尷尬？孖八笑言：「最後一輪比賽想去盡些，想話畀大家知我做得演員就是要豁出去，無底線咩都可以做！」講到他的勁爆肚皮，他笑言：「這個天生就識，細個貪玩擺個兩蚊銀在肚上面，諗住用肚反起個銀仔，點知真的做到。」

孖八今次贏得比賽最開心得到大家認同：「今次是第一次以藝員身分參加比賽，好感恩將自己鍾意的東西搬上舞台，希望可以多些監製、導演、PA同觀眾認識到孖八，亦都希望未來在演藝事業有多些發展機會，特別演戲方面，所以今次表演特別將演戲同跳舞融合，想大家知道孖八其實不是只識跳舞！」孖八續說未來會花更多時間和心機努力鑽研演技，及特別感激《全城一叮》台前幕後所有人，以及家人一直支持：「阿女、老婆，爸爸得咗喇！」

（即時娛樂）