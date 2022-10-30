中國好聲音｜李克勤冧莊冠軍導師 劉德華弗爆現身掀高潮 (00:16)

李克勤擔任內地音樂選秀節目《中國好聲音2022》導師，前晚播出總決賽，他賽前被網民視為「中國好導師」兼冧莊「冠軍導師」大熱，結果順利勝出，成為唯一一位連續兩屆奪得冠軍導師的男導師。

《中國好聲音巔峰之夜》最終由李克勤帶領的學員梁玉莹奪得總冠軍，克勤同時成為冠軍導師。一路走來，克勤戰隊雖然於最初的盲選階段一波三折，但最後戰隊都能夠完美成形，克勤安慰表示：「我的戰隊真係好完美，攻守兼備。」勝出比賽後，克勤笑說：「第一年攞我覺得是運氣，第二年攞就是運氣加敬老。」他表示要多謝團隊，又趁機多謝太太盧淑儀：「形象顧問就是我屋企那個形象顧問，即是我太太，她都好開心，大家都睇得好投入。她8月過來『好聲音』，其實學員着的衫或者所有東西，她都有負責幫手搞形象，大家都好投入去做這件事。」

他坦言從不當自己是導師身分，跟學員們亦師亦友，凝聚戰隊團魂，「大家都冇分前輩後輩，都是一班享受音樂、鍾意音樂的朋友。除工作，大家成日一齊食飯，從而建立起友情。」

劉德華作為「見證人」親臨現場為冠軍頒獎，掀起高潮。劉德華穿白色燕尾服亮相，狀態弗爆，與全體學員演繹《中國人》，為總決賽拉開序幕。尾聲時，他換黑色西裝壓軸出場，演唱《一起走過的日子》、《來生緣》等歌曲，背後投射他歷年演唱會片段，聽得觀眾如癡如醉如演唱會般。

（即時娛樂）