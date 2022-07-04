Jeremy@MIRROR爆新歌錄足6次 一度灰心自覺未夠班 (13:47)

MIRROR成員李駿傑（Jeremy）日前（27日）推出新歌《阿波羅》，這首歌是他首次參與創作，聯同吳林峰一同作曲的作品。Jeremy昨天在社交平台分享製作這首歌的感受，自爆錄了6次才完成錄音，過程中非常灰心。

他說︰「關於第三首歌《阿波羅》，這首歌，在聽到的時候就覺得是一個挑戰。在錄的時候，會覺得自己還不夠班，一共錄了6次，才完成整個錄音。記得在錄前5次的時候，每一次都很灰心。聽回自己的聲音，就是做不到自己想像的感覺，即使已經做了更多的功課和練習，還是不能達成自己想像中的感覺。在最後一次錄的時候，我也感到不好意思錄了那麼久，但是Carl叔叔（王雙駿）告訴我，只要作品更加好，錄多少次不是問題。這句話，印象真的很深刻，即使現在的版本，我也知道還可以更好。」

Jeremy感謝王雙駿對《阿波羅》的用心，以及對他的鼓勵和耐心。他說︰「做為新人年的最後一首歌，Carl叔叔幫我畫上了更好的句號！」他又感謝音樂人張貝芝的鋼琴編曲、周耀輝的歌詞，以及吳林峰願意花了一個月時間和他一起完成這首歌。Jeremy最後向歌迷致歉︰「要跟大家說聲對不起，因為我這次任性了一次，想拍一個更加符合這首歌的MV，所以決定延遲了MV的推出日期，想給大家更好的作品。希望大家都可以在經歷過後，成為一個更好的自己。」

（即時娛樂）