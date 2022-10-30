蔡一傑開騷前失聲急入院打針 怕失場壓力大 台上激動落淚 (14:31)

蔡一傑在草蜢尾場演唱會開騷前失聲，雖然打針後已開番聲，但壓力大到激動落淚。（鍾偉茵攝 / 明報製圖）

草蜢昨晚（29日）舉行尾場紅館演唱會，3子繼續勁歌熱舞，跳足全場。蔡一傑（傑仔）感性地說︰「草蜢成軍37年，他們不想我們講幾多年，覺得好老，但為何不可以講，這是我們的經歷。10幾歲開始唱歌至今，將青春都奉獻給你們。我以草蜢為傲，起碼將來不再唱歌，曾有隊組合叫草蜢。沒有你們，就不會有草蜢。」

3子又不忘感謝已故師父梅艷芳，說要將是次演唱會獻給她。傑仔說︰「每次表演都要多謝一個人，梅艷芳小姐，知她有來到。我們不是忘本的人，出道時遇上這位天王巨星，她是我們的家人，每次開演唱會都送給她 ，所以一定要做得好，不想失禮師父。」

演唱會尾聲，傑仔自爆開騷前曾因失聲入院，他哽咽低泣說︰「今晚6點幾，我失聲，好驚，驚唱不到。我很緊張，打電話給醫生，立即入醫院打針，然後趕回來見你們。我一定唱到為止，我開番聲了，多謝醫生，多謝大家給予我力量，一直支持草蜢。」獻唱《我們》時，傑仔非常激動，一直爆喊。

3子騷後受訪，傑仔表示昨天早上起牀時以為未開聲，到下午5時發覺不對勁，至黃昏6時也開不到聲，於是急Call醫生並去醫院打針。他說︰「我未買單，護士叫我加油，做完演唱會才去付款。醫生和護士很惜我，我很感動。我很怕失場唱不到，很大壓力，返到紅館一直不說話，飲暖水，至晚上8時才慢慢開到聲進入狀態，所以去到尾聲忍不住流淚。」

是次演出是MIRROR紅館騷事故後首個有回升降台裝置的演唱會，3子被問到事前是否花了很多時間確保安全時，蔡一智（阿智）坦言︰「可以這樣說，我們花多了5、6天綵排和檢查機器，所以只做到4場。團隊太多人，大家綵排時也很小心保護自己。」提到MIRROR騷受傷舞者有份為演唱會排舞，阿智說︰「我們一早找了他，原本他會跳舞，但未完全康復，因此只編排一部分舞蹈。他克服創傷得好好，希望他快點復原，可以有更多合作。」

3子表示4場未夠喉，希望明年可舉行Part 2演唱會。

（即時娛樂）