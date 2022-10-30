獎門人｜馬蹄露夢露造型最「驚」艷 梁思浩玩遊戲自嘲搏老命 (17:32)

無綫《開心無敵獎門人》的萬聖節特別版《嘩鬼無敵獎門人》今晚（30日）播出，嘉賓陣容有「嘩鬼隊」梁思浩、伍韻婷、羅泳嫻、關寶慧、馬蹄露及古天祥，及「鄰住買隊」黃美棋、鄭衍峰、阮嘉敏、黃頌明、焦浩軒及吳嘉儀。主持及嘉賓配合「萬聖節」主題扮鬼扮馬，當中以化身電影《101斑點狗》中大反派Cruella de Vil的黃美棋最吸睛；穿連身白裙、戴金色假髮扮瑪麗蓮夢露的馬蹄露則最「驚」艷。

伍韻婷和阮嘉敏在「嘩鬼無敵開口中」環節上先後「開口中」爆波。2021年的入圍港姐伍韻婷獲「獎門人」曾志偉賜予「港姐特權」，平時「開口中」的嘉賓只能Mark一個骰仔號碼，擲中才能逃過大懲罰，伍韻婷卻可以額外Mark多兩個骰仔號碼。2016年港姐十強阮嘉敏見狀即搲福利，志偉讓她比伍韻婷再額外Mark多一個號碼。

自稱昔日於《獎門人》系列共贏得超過68萬港元獎金獎品的梁思浩，不但在「嘩鬼無敵爭櫈仔」中飛身搶櫈，還施展「鉸剪腳」死夾膠櫈，搞到一仆一碌兼坐爛櫈。梁思浩之後在「嘩鬼無敵拍蛋蛋」上徇眾要求除頭盔玩，他自嘲︰「唉，呢個年紀都要咁搏真係慘。」梁思浩結果遭鄭衍峰以「蛋蛋」擊至倒地。去到「嘩鬼無敵大電視」，梁思浩再度瞓身「啜」伍韻婷美腿，同隊的馬蹄露則「飛禽大咬」古天祥。黃美棋瞓地做出抬腿動作，被隊友取笑似黃狗射尿。鄭衍峰最後豁出去，在「嘩鬼無敵彈遮遮」自爆情史，隊友黃頌明卻說沒有人想知。

（即時娛樂）