蔡思韵現身東京電影節以日文自我介紹 影迷讚可愛 (18:25)

張艾嘉、任達華、蔡思韵、周漢寧主演的電影《燈火闌珊》入圍第35屆東京國際電影節（TIFF）「亞洲未來」單元競賽部分，成為唯一一部今屆東京國際電影節中爭奪殊榮的港產片。電影日前在東京作世界首映，監製陳心遙及導演曾憲寧聯同蔡思韵、周漢寧現身首映禮及記者會，分享製作經過與感想。

首次參與國際影展的周漢寧說︰「今次是我首次參與海外的國際影展，日本觀眾的欣賞能力及感受能力，令我印象深刻，當中一些劇情亦令不少現場觀眾動容及流淚。」作為電影界新丁，周漢寧與張艾嘉及任達華兩位影帝影后級人馬合作有壓力。他說︰「壓力一定有，非常幸運遇上張姐（張艾嘉）和華哥（任達華）兩位非常專業及親切的前輩，他們會盡量幫助我放鬆及投入。我和張姐的對手戲最多，非常感激她由第一天起一直把我視作演員及對手般看待，大家有商有量，在很多事情上她又會指點我，令我每一天工作都很安心。至於華哥，他的活力及對生命的熱情對我影響良多，他教會我這是一個演員應有的態度。非常非常感謝張姐、華哥、導演及監製對我的信任及一直以來的扶持！」

蔡思韵出發前特地學了以日文作簡單的自我介紹。雖然她自言日文講得不太順暢，卻被影迷讚她講得很好，很可愛。蔡思韵說︰「觀看電影時看到大銀幕上有日文字幕，別有一番風味。日本觀眾比我想像中的熱情，很開心可以跟他們交流。」蔡思韵在記者會上分享了她今次演出角色的經過︰「導演給我很大的自由度和空間去演繹這角色，對於彩虹這個角色，最重要是與媽媽美香（張艾嘉飾）之間的關係，要面對喪失父親，同時可能要離開香港，再加上與媽媽之間的愛恨交纏關係，是很多母女之間都常出現的問題，在這次演出當中，亦令我反思自己與母親的關係，亦幫助我與張姐的演繹，亦很多謝她這位經驗豐富的前輩，在這次演出上有很多提點及幫助。」

（即時娛樂）