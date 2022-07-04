應智越首開個人演唱會 Jeremy@MIRROR現身捧場 (19:02)

「細貓」應智越昨晚舉行首次個人演唱會，獲同是《全民造星》出身的好友MIRROR成員李駿傑（Jeremy）捧場。身穿黑衫、頭戴漁夫帽的Jeremy開騷前從後台步出觀眾席，即時被粉絲認出及拍照。細貓在演唱會上又唱又跳，又自彈自唱，施展渾身解數。他獻唱歌曲《努力的孩子》時說︰「我知追夢的路途很艱辛和遙遠，所以想特別送給我和一班《造星》朋友。」

C AllStar的釗峰以嘉賓身分現身舞台，與細貓合唱歌曲《留下來的人》。細貓表示兩人因同樣愛健身而成為好友，他每逢遇到難題都會找釗峰傾訴和問意見。獻唱張天賦歌曲《記憶棉》時，細貓模仿有學生翻唱時的誇張動作，並笑言「今時今日做歌手，沒理由不及中學生，當然要唱到跪低」。演唱會尾聲，細貓眼濕濕地感謝家人支持，尤其台下的母親。

細貓騷後受訪時透露原也邀請呂爵安來捧場，惟對方有事在身，但有收到對方的打氣訊息。他自言這晚的表現只值50分，因正在開工拍戲，不夠休息及排練時間，狀態和聲線未夠好。他又說最近工作量增加，但媽媽擔心他太辛苦，因此在台上提起家人支持時忍不住哽咽眼濕濕。

（即時娛樂）