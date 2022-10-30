林鈺洧專注個人生活懶理父母罵戰︰他們有點像小朋友 (19:21)

港姐冠軍林鈺洧（Denice）的媽媽Jasmine早前指前夫林俊賢當年答應共同撫養當時只有8歲的Denice後「失蹤」，同時默認曾遭家暴。林俊賢隨後發文解釋當年財困，又澄清前妻所指的「家暴」其實只是「還手」；而Denice的表姑姐馮鎵瀠（Naomi）亦暗指Denice媽媽講大話。Denice今日出席活動時，直言因報道有少許不開心，強調不會因為上一代婚姻失敗對婚姻無信心，也不會因此拒絕與圈中人發展。

Denice說她當時年紀小，不清楚父母的事，也沒聽過父母談這話題。她認為事件與她無關，自己現在專注自己生活及事業發展，Denice說：「我覺得他們有點像小朋友，他們一向沒聯絡，只靠我做中間人。」被問到可相信母親曾被家暴時，她說︰「我不知道，不似，媽媽也沒說過。我不想知道﹗我覺得情侶打吓交幾開心呀﹗媽媽很少看中文新聞，應該不知道自己被指說謊，我也不會告訴她。」至於事件可會破壞林俊賢在她心目中的形象，Denice笑言爸爸向來沒形象。她直言與表姑姐Naomi很疏遠，很少見面，亦沒有聯絡。

同場的陳自瑤透露常帶女兒參與慈善活動，女兒也跟她一樣愛幫助別人。她求學時曾想過讀社工，入行前也想過到慈善機構工作，但不會希望女兒將來代她完成心願。陳自瑤說︰「最重要活出自己，做自己真正想做的事。我會讓她自由發揮。她跳舞很有天分，如她將來想入行，我不會阻止。」

（即時娛樂）