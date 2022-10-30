簡淑兒英國拍節目感受港人心情落淚 與麥大力不排除突然結婚 (21:57)

簡淑兒2012年參加香港小姐後加入無綫，今年她決定離巢轉換環境接受新挑戰。早前她為HOY TV主持節目《離鄉別井的故事》，到英國訪問移居當地香港人的故事。她坦言壓力大，題材真實貼地，有別以往主持旅遊或吃喝玩樂節目，希望透過訪問，了解港人在居英前後的想法及面對的問題。

簡淑兒拍攝走訪英國不同城市，令她勾起約13年前回憶，當年她一個人逗留倫敦3個月做交流生的孤單日子。她形容那時沒有朋友及親人在身邊，住學校宿舍最難忘「無啖好食」常叫外賣，試過吃下人生最難食的乾炒牛河。此行令她發覺英國有很大轉變，唐人街聚居的亞洲人愈來愈多，變成小社區。加上不少港人廚師移民過去，開很多港式口味餐廳，將香港飲食文化帶過去。

節目播出後引起觀眾關注和迴響，簡淑兒承認拍節目抱著一個初心，想讓觀眾知道，時下年青新一代出走的原因，不一定要得到認同，但至少理解。節目中，最大體會是見到他們選擇離鄉別井，除放下工作、身分、面子問題，重新適應新生活會遇到困難外，最不捨得是與家人分開，一講起親情必定最難過。她都想起父母不在身邊，也忍不住流淚。她拍完節目最大感受是凡事不需要太執著，亦不用太介意別人批評和目光，最緊要尊重每個人的選擇。

簡淑兒曾參加選美、唱歌、組女團、拍劇及拍電影，她開心以往有多方面嘗試，離開無綫只期望沒有太多制肘，有更大空間發展。她與機師男友麥大力拍拖逾一年，感情穩定，生活態度模式相似及有共同興趣，喜歡做運動和健身。他們沒有認真傾過結婚，但33歲簡淑兒預告隨時當人妻：「突然想結婚也不出奇，我們都喜歡順其自然，不抗拒也不強求，就是努力事業，也可以兼顧家庭。」

（即時娛樂）