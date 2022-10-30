彭家麗新歌改慘情唱腔 歌聲苦澀中帶甜不再執著 (22:58)

彭家麗新歌《是不是這樣的痛過 人才算真正的成長過》日前拍攝MV，她當述說人角色，主角由同公司旗下兩位演員鄺家瑜（MJ）及藍杰擔當。今次MV製作團隊起用全新力軍，首次採用全虛擬實景拍攝，安坐攝影棚內不用再四圍走景，她笑言本來想親自拍攝，因歌詞以她的經歷作藍本，不過公司有靚女演員，所以多給新人機會。今次團隊陣容是她第一次合作，她與監製舒文非常投緣及信任，歌詞全部是她的心聲寫照。她說：「其中一句：追逐 追問 追尋 追求 違心..最打動我，因為初入娛樂圈不停追逐名利，遇上好多事不明白會去追問，跟住去追尋夢想，最重要不做違背良心的事。可能好多人覺得我不適合這行，我只是想唱歌，現在有個好老闆是好難得，所以要珍惜。」

再戰樂壇的彭家麗在舒文要求下，她摵甩慘情唱腔，改用輕柔唱法，打造出時代感覺，一切從新出發。，她表示：「2004年的扑頭意外，令我有後遺症，好似遺忘了音樂上的拍子，不過今次好有得著，舒文令我搵番自己，可能他醫好我個後遺症。」舒文又以咖啡特製甜品來形容她的歌聲，苦澀中帶甜，因為人生要有苦有甜。彭家麗也自覺是苦中帶甜，因為回顧過去她不再執著，正如MV的結尾她穿上一對鴛鴦鞋仍繼續行，就是寓意「show must go on！」

（即時娛樂）