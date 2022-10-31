陳卓賢新歌派台 由迷失到興奮 盼喚起大家環保愛地球信息 (13:12)

陳卓賢推出新歌《地球上的最後一朵花》，他首次一人分飾五角，一手包辦作曲、填詞、編曲、監製及主唱。（大會提供）

MIRROR成員陳卓賢（Ian）新歌《地球上的最後一朵花》，首次一人分飾五角，一手包辦作曲、填詞、編曲、監製及主唱。製作過程雖辛苦，更曾感迷失，但看到成品那份滿足感，令Ian難以用筆墨形容。

有一日Ian臨睡前，剛合上雙眼，腦內突然跳出一個畫面：地球上唯獨剩下剛生長出來的一朵花，這會是一個怎樣的狀態？Ian代入了那朵小花的生命中，他說：「呢朵花唔知原本個世界會係點，以為本來就只有佢自己一朵花，但慢慢花開始覺得，世界一定有其他花，而只要好似花，改變到自己心態，所有嘢就會變好。」Ian希望透過歌曲，喚起大家環保愛地球信息，真的不要剩下一朵花時，才學會珍惜和不捨。

今次Ian繼續向全能唱作人方向進發，為新歌包辦曲、詞、編、監，他說起這次錄歌經過，他說：「今次錄咗兩個Session，要兼顧好多嘢，除咗前期創作，仲有一啲後期嘅嘢，用好多時間同精力，亦因為準備時間唔算好充足，錄完後即時做好多Tuning （調音）工作，喺製作時會有一兩個Moment自己陷入迷宮中，因為自己監製，又要判斷每個Vocal要點樣處理，又要揀Take，再作調整，長期喺錄音室時，會有一兩個短暫Moment迷失方向。」

雖然Ian要絞盡腦汁瞓身做歌，但他坦言享受製作過程，他續道：「一路錄一路跟住揀Take再Edit（編輯），但見到首歌一步一步咁出嚟，過程雖然辛苦，但幾開心！」

Ian身兼數職，但幸好還有黃兆銘（Nick）參與了編曲的部分，對方彷如成為Ian定心丸。Ian說：「一開始決定做呢首歌，心入面已好明確要搵Nick合作編曲部分，因為以前聽過好多好鍾意嘅作品，入面有好多好多弦樂部分，都係出自佢嘅手筆。

一開始寫好旋律、有個畫面時，就覺得呢隻歌係好需要一啲好好聽嘅弦樂放入歌，自己就即刻聯絡佢，問佢有冇興趣做呢隻歌。過程中Nick畀咗好多意見，我成日不斷轟炸﹑日以繼夜問佢意見，但佢依然好樂意逐一解答我所有問佢嘅意見同睇法，所以好多謝佢嘅幫忙。」

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（即時娛樂）