思家大戰｜遭「聲夢幫」狂清版 樊亦敏慘敗變相零參與 (13:53)

由李思捷主持的《思家大戰》第2季，昨晚（30日）播出一集，有《聲夢傳奇2》冠軍任暟晴（Jasmine）率領「聲夢2海外踢館」隊，成員有《聲夢2》亞軍黃洛妍（Janees）及趙小婷（Pamela）、「馬來西亞」冠軍彭詡越（Xair）及亞軍梁宸語（Zev）。

另一隊則是《愛‧回家之開心速遞》「三太」樊亦敏率領的「樊太帥」隊，成員包括《開心速遞》「太浚」陳浚霆、「太朱」朱滙林、「太寶」馬貫東及「太大」杜大偉，三太笑言之所以命名「太帥」，除了因為要以「帥」字做甜頭，吸引四男陪她上《思家》外，亦與他們劇中名字有關，獲思捷讚隊名改得好。

三太是《思家》粉絲，去年9月她與思捷在公司相遇時，已「情投意合」約上節目，結果經歷了1年短訊往來，樊亦敏終於夢想成真：「呢個節目好好玩，我想睇下自己思維夠唔夠快，因為我個腦有啲問題，答啲嘢都唔知正唔正常。其實唔正常嘅答案，我反而答到，100人會答到嘅嘢，我反而答唔到。」

正當思捷與觀眾期待三太展現實力時，「聲夢」隊卻因為有「學霸」Pamela加持，頭兩條問題完美「清版」，思捷即窒樊亦敏半場只得零分，但見慣風浪的三太，腦筋急轉彎指捧蛋才是他們目的：「咁樣先特別，要玩得開心就要零蛋！（唔會一直零蛋呀嘛？）好難講，我哋要Keep住有性格。」

怎料話口未完，「聲夢」隊再度「清版」，令到「等足一年」的三太，除了第一條問題有份撳燈搶答後，全隊全程「零參與」，只能蹺埋雙手望實敵方「大殺四方」，成為《思家》開播以來最慘敗隊伍！

是次聲夢本地學員與馬來西亞學員雖然是首度攜手玩遊戲，但5人默契十足，每當有隊員答中問題，其他隊員均會化身「反應彈」又跳又笑，當中以「冠軍」人馬Jasmine及Xair最為表情豐富。至於Zev的精叻度則與Pamela有得揮，眾人由答問題殺到落「終極開口中」，均展現出驚人「常識度」及「轉數值」，輕鬆贏走5萬元大獎！

（即時娛樂）