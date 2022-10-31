我們的主題曲｜葉麗儀自爆為《上海灘》頭四個字錄足2小時 (16:01)

葉麗儀笑言若演唱會不唱《上海灘》，她便不能落台。（大會提供）

無綫節目《我們的主題曲》昨晚（30日）播出的一集主題是「古裝/民初劇篇」，請來袁偉豪﹑陳山聰﹑譚俊彥﹑張馳豪﹑冼靖峰及黃奕斌（Hugo）、呂方和譚嘉儀、黎耀祥及葉振棠獻唱《上海灘》、《雪山飛狐》、《巾幗梟雄之義海豪情》插曲《紅蝴蝶》及《戲班小子》同名主題曲。

除了獻唱，張達明、黎耀祥、李琳琳、姜大衛及石修，先後分享拍攝《狀王宋世傑》、《巾幗梟雄》系列、《楊門女將》、《女拳》及《英雄出少年》的點滴，大談民初劇、古裝劇及動作場面拍攝苦與樂。

李琳琳指拍攝《楊門女將》由於大熱天時，自己有一套獨門消暑方法：「話晒夏天，成班女將著晒古裝又要打，我會帶住冰毛巾，拍完一個鏡頭就即刻揩落塊臉度涼一涼，否則出汗會搞溶個妝。」

《上海灘》同名主題曲演唱者葉麗儀，亦有現身大談當年錄製這首金曲趣事。葉麗儀透露當年是作曲的顧嘉煇點名她獻唱，她亦專程回港錄製。唱功出色葉麗儀笑言，當年為了頭四個字「浪奔浪流」花了不少心機：「唱咗成兩個鐘頭先至肯收貨。」葉麗儀又感恩有機會獻唱《上海灘》，並指歌曲至今對她影響甚深：「真係唱到今日，開演唱會唔唱呢首歌都唔落得台。」

為劇集《巾幗》擔任男主角的黎耀祥，直指「柴九」將他的事業推向另一台階：「當時嗰種受歡迎係始料不及，我覺得可能係觀眾（將柴九生涯）對比黎耀祥演藝生涯，所以當柴九由小人物慢慢爬到頂點時，大家會好支持柴九，亦都同時會好支持黎耀祥。『人生有幾多個十年』，呢句說話對好多人都係好大嘅激勵。」

（即時娛樂）